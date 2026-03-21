Giá xăng dầu chỉ được điều chỉnh khi giá cơ sở tăng trên 15%

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6-3 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2026.

Khách hàng đổ xăng tại một cây xăng

Cụ thể, Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 36/NQ-CP của Chính phủ, theo đó, đồng ý Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính áp dụng điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 15% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề.

Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu do Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay sau ngày giá cơ sở tăng từ 15% trở lên. Trường hợp tăng dưới 15% thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP (ngày thứ 5 hàng tuần).

Như vậy, giá cơ sở tăng từ 15% trở lên, giá xăng dầu trong nước mới được điều chỉnh ngay sau đó một ngày, thay vì mức biến động 7% như trước. Thực tế vừa qua, sau khi Nghị quyết 36 có hiệu lực (ngày 6-3), giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh.

Cũng theo Nghị quyết, điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày giảm từ 10% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề.

Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu do Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay sau ngày giá cơ sở giảm từ 10% trở lên. Trường hợp giảm dưới 10% thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP (ngày thứ 5 hàng tuần).

Ngày 20-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu. Thủ tướng đồng ý về chủ trương đối với đề xuất ứng ngân sách nhà nước, từ nguồn tăng thu năm 2025 cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Khi khủng hoảng qua đi, nguồn của quỹ sẽ được sử dụng để hoàn trả ngân sách.

Tin liên quan Đề xuất ứng ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

LÂM NGUYÊN