Giá vàng sáng nay (22-3): Giảm mạnh nhất từ sau chiến sự Trung Đông

Kết phiên cuối tuần, giá vàng thế giới giảm xuống dưới mức 4.500 USD/ounce, mức thấp nhất từ đầu tháng 3, do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong tuần từ 16 - 22-3

Theo dữ liệu từ Kitco News, giá vàng thế giới mở đầu tuần ngày 16-3 ở mức 5.023 USD/ounce và duy trì trạng thái tương đối ổn định trong những ngày tiếp theo. Trong suốt ba phiên đầu tuần, thị trường gần như “đi ngang” khi giá dao động trong vùng 4.975 - 5.040 USD/ounce, phản ánh tâm lý thận trọng nhưng chưa có dấu hiệu hoảng loạn.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện vào sáng thứ tư ngày 18-3 khi vàng bất ngờ xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.970 USD/ounce. Động thái này đã kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh trên diện rộng, khiến giá giảm tới 120 USD chỉ trong hơn hai giờ.

Áp lực tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) cao hơn kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại lạm phát dai dẳng. Dù Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, nhưng những phát biểu mang tính “diều hâu” của Chủ tịch Jerome Powell đã khiến thị trường nhanh chóng phản ứng tiêu cực.

Giá vàng theo đó tiếp tục suy yếu, có thời điểm lùi sát ngưỡng 4.800 USD/ounce trước khi bước vào một đợt giảm sâu hơn trong phiên châu Á ngày thứ năm (19-3). Chỉ trong vài giờ, kim loại quý này rơi từ 4.833 USD xuống còn 4.538 USD/ounce.

Mặc dù có nhịp hồi kỹ thuật lên quanh 4.700 USD/ounce, lực bán vẫn chiếm ưu thế. Đến cuối tuần, giá vàng tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất 4.477 USD/ounce và chốt phiên ở mức 4.494 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ khi chiến sự ở Trung Đông xảy ra hồi cuối tháng 2-2026.

Trong nước, sáng 22-3, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết vàng miếng ở mức 168 - 171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tương tự, các thương hiệu lớn ở Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, DOJI cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức này.

Đối với vàng nhẫn tròn trơn 9999, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 169,1 - 172,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, DOJI, Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 168 - 171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng trong nước hiện vẫn đang bám sát xu hướng của giá thế giới.

Kết quả khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý giới đầu tư. Trong số 18 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, có tới 67% dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới, chỉ 17% kỳ vọng tăng. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, xu hướng cũng không mấy tích cực khi lần đầu tiên sau nhiều tháng, tâm lý bi quan chiếm ưu thế.

Nguyên nhân chính được cho là đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố bất lợi, bao gồm lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed chưa sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia của FxPro, đà giảm hiện tại có thể chưa kết thúc. “Giá vàng có khả năng tiếp tục giảm về vùng 4.000 USD, tương ứng với đường trung bình 200 ngày”, ông Alex Kuptsikevich nói, đồng thời cảnh báo xu hướng tăng trước đó đang bị đảo chiều.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn giữ quan điểm lạc quan về dài hạn. Chuyên gia về vàng Adrian Day nhận định: “Những yếu tố nền tảng thúc đẩy vàng như rủi ro tài khóa và tiền tệ vẫn còn nguyên. Đợt giảm hiện tại chỉ mang tính điều chỉnh tạm thời”. Theo ông, khi căng thẳng địa chính trị dịu bớt và thị trường quay lại tập trung vào các yếu tố vĩ mô, nhu cầu vàng có thể phục hồi trở lại.

Trong tuần tới, khi lịch công bố dữ liệu kinh tế khá thưa thớt, diễn biến chiến sự tại Trung Đông được dự báo sẽ là yếu tố chi phối chính. Các ngưỡng kỹ thuật quanh 4.400 - 4.500 USD/ounce sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng tiếp theo của thị trường vàng.

Theo TTXVN