Giá cà phê phục hồi sau khi giảm mạnh hồi đầu tháng 3-2026

Ngày 20-3, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng, đánh dấu chuỗi phiên phục hồi sau giai đoạn giảm mạnh vào tuần đầu tháng 3-2026.

Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khi các đại lý thu mua ở mức 92.700 đồng/kg, tăng thêm khoảng 400 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 500 đồng/kg và hiện được giao dịch quanh mức 92.500 đồng/kg.

Trên sàn London, giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng 5-2026 tiếp tục tăng 1,47%, tương đương 52 USD/tấn so với phiên trước, lên mức 3.579 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7-2026 cũng tăng 1,1% (38 USD/tấn), đạt 3.481 USD/tấn. Việc các hợp đồng giao gần tăng mạnh hơn so với hợp đồng giao xa cho thấy nhu cầu mua trong ngắn hạn đang được cải thiện.

Mức giá hiện gần 93.000 đồng/kg, người trồng cà phê tại khu vực Tây Nguyên có lợi nhuận tốt trong niên vụ 2025 - 2026

Theo nhận định của một số chuyên gia nông nghiệp, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng trở lại do tác động đồng thời của các yếu tố cung - cầu và rủi ro địa chính trị ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Căng thẳng tại khu vực Trung Đông làm chi phí logistics, bảo hiểm và nhiên liệu tăng, khiến thị trường gia tăng hoạt động mua vào trên các sàn giao dịch kỳ hạn.

Ngoài ra, sau giai đoạn giá điều chỉnh trong tháng 2-2026, nhiều nhà rang xay và các quỹ đầu tư đã gia tăng mua vào nhằm bổ sung tồn kho, qua đó tạo thêm lực cầu cho thị trường. Giữa bối cảnh nguồn cung toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi nhu cầu tiêu thụ tiếp tục ổn định, các yếu tố trên đã góp phần thúc đẩy giá cà phê thế giới tăng trở lại vào thời gian gần đây.

Đối với bà con nông dân vùng chuyên canh cà phê tại khu vực Tây Nguyên, mức giá gần 93.000 đồng/kg mở ra cơ hội "vàng" để chốt lời, khi niên vụ thu hoạch 2025 – 2026 vừa kết thúc sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Lãnh đạo Hiệp hội cà phê – ca cao Việt Nam khuyến cáo, thay vì bán ồ ạt hoặc găm hàng chờ giá lên quá cao, bà con nên áp dụng chiến lược "chia nhỏ lượng bán". Điều này vừa giúp tối ưu hóa lợi nhuận, vừa phòng ngừa được những cú quay đầu đột ngột của dòng tiền đầu cơ quốc tế.

Nông dân xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phơi cà phê, sau khi thu hoạch xong vụ 2025 - 2026

Đối với các doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu, biên độ dao động giá lớn đòi hỏi sự cẩn trọng cao độ. Đây là thời điểm cần cân nhắc kỹ lưỡng các bản hợp đồng giao xa để bảo vệ dòng tiền và uy tín thương mại.

Theo số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê đạt 367.300 tấn, trị giá 1,76 tỷ USD, tăng 14,5% về lượng nhưng giảm 1,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, do giá xuất khẩu giảm. Lượng xuất khẩu cà phê trong 2 tháng qua các thị trường lớn như: Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nga, Trung Quốc tăng trưởng tích cực.

ĐỨC TRUNG