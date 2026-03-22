Tây Ninh: Tăng giá vé xe buýt khi chưa được cơ quan chức năng chấp thuận

Đơn vị vận hành tuyến xe buýt Tân An - Chợ Lớn bị phát hiện tự ý tăng giá vé từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng khi chưa được cơ quan chức năng chấp thuận.

Ngày 22-3, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết đã có văn bản thông báo kết quả xử lý phản ánh của người dân liên quan việc tăng giá vé trên tuyến xe buýt Tân An – Chợ Lớn (MST 62-8).

Theo đó, qua tổng đài 1022, người dân phản ánh giá vé tuyến Tân An - Chợ Lớn bị nâng từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng/vé, gây bức xúc cho hành khách.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã xác minh thông tin, yêu cầu 2 đơn vị hoạt động trên tuyến xe buýt này là Công ty CP Vận tải Long An và Hợp tác xã Vận tải đường bộ Trung Dũng báo cáo.

Theo đó, các đơn vị này cho biết, ngày 9-3-2026 đã gửi hồ sơ kê khai giá cước mới với mức 40.000 đồng/vé, dự kiến áp dụng từ ngày 11-3-2026. Tuy nhiên, hồ sơ chưa đảm bảo quy định theo Nghị định 85/2024/NĐ-CP của Chính phủ nên chưa được cơ quan chức năng chấp thuận.

Dù vậy, các đơn vị vận hành vẫn tự ý áp dụng mức giá mới.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh xác định, đây là hành vi không đúng quy định pháp luật về giá, yêu cầu các đơn vị khẩn trương chấn chỉnh, dừng ngay việc thu 40.000 đồng/vé, áp dụng mức giá cũ cho đến khi hoàn tất thủ tục kê khai và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ và xem xét xử lý các trường hợp vi phạm, nhằm bảo đảm quyền lợi hành khách và tăng cường kỷ cương trong hoạt động vận tải công cộng.

QUANG VINH