Lô bưởi đầu tiên của Việt Nam đã có mặt tại Australia

Sáng 23-4, lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, lô bưởi đầu tiên của Việt Nam đã tới thị trường Australia.

Lô hàng có khối lượng 940,5kg được thông quan ngày 22-4 và sau đó được vận chuyển bằng đường hàng không. Sau khi nhập khẩu vào Australia, sản phẩm được giới thiệu tại hệ thống Sydney Market nhằm kết nối với hệ thống phân phối và người tiêu dùng sở tại.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, kết quả này cho thấy bưởi Việt Nam đã đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học của Australia, thị trường có tiêu chuẩn cao. Đây là cơ sở để mở rộng xuất khẩu bưởi và các loại trái cây tươi sang Australia trong thời gian tới.

Quá trình xuất khẩu có sự tham gia của các doanh nghiệp, vùng trồng, cơ sở đóng gói, xử lý sau thu hoạch, chiếu xạ và đơn vị logistics. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã ban hành hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức kiểm tra, giám sát toàn bộ chuỗi nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của nước nhập khẩu.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết thêm, lô hàng xuất khẩu tiếp theo là khoảng 5 tấn, sử dụng nguyên liệu từ tỉnh Đồng Tháp, đang được triển khai các thủ tục theo kế hoạch.

Theo quy định của Australia, các lô bưởi nhập khẩu phải được kiểm tra hồ sơ kiểm dịch thực vật, bao gói, ghi nhãn và điều kiện bảo quản.

Trước đó, ngày 9-10-2025, Việt Nam và Australia đã hoàn tất thỏa thuận cho phép nhập khẩu bưởi.

