Giá vé một số chặng bay nội địa vẫn cao

Ngày 13-3, ghi nhận giá vé máy bay nội địa của một số hãng hàng không đã giảm đáng kể so với cuối tháng 2, nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ những năm trước. Chưa kể, giá vé dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tăng mạnh so với ngày thường.