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Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ ngày 11-6

SGGPO

Chiều 11-6, Bộ Công thương ban hành công văn thông báo điều hành giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, từ 15 giờ hôm nay 11-6, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt giảm.

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Người dân Hà Nội đổ xăng E10. Ảnh chụp trưa 11-6: PHÚC HẬU

Căn cứ diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong kỳ từ ngày 4-6 đến 10-6, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến.

Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5 RON92 là 21.332 đồng/lít, giảm 452 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Giá dầu diesel 0.05S là 25.877 đồng/lít, giảm 989 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S là 18.608 đồng/kg, giảm 1.037 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước với mức 100 đồng/lít đối với xăng sinh học, 200 đồng/lít đối với dầu diesel và 200 đồng/kg đối với dầu mazut. Đồng thời tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng này.

Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện điều chỉnh giá bán không muộn hơn 15 giờ ngày 11-6.

Bộ Công thương sẽ phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát nguồn cung xăng dầu, xử lý nghiêm vi phạm và tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành phù hợp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

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PHÚC HẬU

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