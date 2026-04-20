Động đất 7,5 độ richter ở Nhật Bản, người dân được yêu cầu lập tức sơ tán

Chiều 20-4, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) yêu cầu người dân sơ tán ngay lập tức khỏi các khu vực ven biển và ven sông sau khi ghi nhận trận động đất mạnh, làm rung chuyển miền Bắc nước này.

Trong thông báo cập nhật, JMA cho biết trận động đất mạnh 7,5 độ richter, đạt mức 5 trên thang cường độ địa chấn gồm 7 cấp của Nhật Bản và có độ sâu chấn tiêu 10 km.

JMA cảnh báo những đợt sóng thần đầu tiên có thể ập vào bờ biển miền Bắc Nhật Bản ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ thiệt hại là “có thể xảy ra”. Cơ quan này lưu ý: “Sóng thần có thể ập đến nhiều lần. Không rời khỏi nơi an toàn cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ”.

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết đã thành lập một nhóm quản lý khủng hoảng để ứng phó với tình hình.

Theo JMA, trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 53 ngày 20-4 (tức 14 giờ 53 cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại vùng biển Thái Bình Dương, ngoài khơi phía Bắc tỉnh Iwate. Cơ quan này đã ban hành cảnh báo sóng thần với dự báo sóng cao tới 3 m, có thể ập vào bờ biển của tỉnh Hokkaido và Iwate.

Rung chấn mạnh đến mức làm rung chuyển các tòa nhà lớn ở tận thủ đô Tokyo cách đó hàng trăm km. Hoạt động của tàu cao tốc Shinkansen tuyến Tokyo-Aomori đã phải tạm ngừng sau trận động đất.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất trên thế giới do nằm trên 4 mảng kiến tạo lớn dọc theo rìa phía Tây của “Vành đai lửa” Thái Bình Dương. Quốc gia với khoảng 125 triệu dân này ghi nhận trung bình khoảng 1.500 trận động đất mỗi năm, chiếm khoảng 18% số trận động đất trên toàn cầu. Năm 2011, một trận động đất mạnh 9,0 độ richter đã gây ra đợt sóng thần thảm khốc, khiến 18.500 người thiệt mạng hoặc mất tích, đồng thời gây ra sự cố hạt nhân nghiêm trọng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

VIỆT LÊ