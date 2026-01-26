Giai điệu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” tại Học viện Phật giáo Việt Nam

Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình vang lên trang nghiêm tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội, tối 25-1, trong lễ kính mừng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, khiến hàng trăm tăng, ni sinh, phật tử tham dự lễ xúc động.

Tiết mục được dàn dựng công phu với sự tham gia của đông đảo tăng, ni sinh cùng nhiều em nhỏ, tạo nên những đại cảnh giàu cảm xúc. Trong không gian linh thiêng của buổi lễ, giai điệu hào sảng, ca từ giàu tính nhân văn của ca khúc hòa quyện với tinh thần từ bi, trí tuệ của ngày thành đạo, lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, hòa bình và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Nghi thức dâng hương trong lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo

Hàng trăm tăng, ni sinh và phật tử cùng hòa nhịp theo giai điệu khiếnViết tiếp câu chuyện hòa bình trở thành điểm nhấn của chương trình, góp phần kết nối đạo và đời, đưa thông điệp hòa bình đến gần hơn với công chúng.

Lễ Thành đạo (mùng 8-12 âm lịch) là đại lễ của Phật giáo, kỷ niệm ngày Đức Phật chứng đắc quả vị giác ngộ. Tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội, buổi lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức tụng niệm, thuyết giảng về ý nghĩa giác ngộ và chương trình văn nghệ do tăng, ni sinh học viện dàn dựng.

Các tăng, ni sinh và học sinh trường Nguyễn Siêu thể hiện ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Năm nay, lễ kính mừng được tổ chức quy mô hơn với hoạt động dựng trại quanh sân học viện. Trong tiết trời giá lạnh, những lều trại ấm áp ánh lửa trở thành không gian để tăng, ni, phật tử quây quần trò chuyện về Phật pháp, chia sẻ những câu kinh nhiệm màu, tạo nên không khí ấm cúng và lắng đọng.

Trước đó, để chào mừng đại lễ, các tăng, ni sinh học viện đã tham gia các hoạt động thi đấu thể thao. Phần quan trọng của buổi lễ là bài thuyết giảng về ý nghĩa ngày Đức Phật thành đạo của Hòa thượng Thích Quảng Tùng.

Ngày Đức Phật thành đạo đã trở thành ngày lễ hội văn hóa của các nước có truyền thống Phật giáo. Trong ngày lễ trọng đại này, những điều thiêng liêng cao đẹp nhất, những giá trị đạo đức tâm linh như lòng nhu hòa, ái kính, niềm an lạc được truyền trao, đưa vào cuộc sống cộng đồng.

VĨNH XUÂN