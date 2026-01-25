Văn Mai Hương, Đức Phúc cùng hơn 20 nghệ sĩ “khuấy đảo” Album WeChoice Awards 2025

Ban tổ chức WeChoice Awards 2025 vừa chính thức công bố danh sách 27 nghệ sĩ góp mặt trong album chủ đề năm nay. Trong đó có Văn Mai Hương, Đức Phúc, Bùi Công Nam, BigDaddy, Đức Phúc, (S)TRONG Trọng Hiếu, Min…

Các nghệ sĩ quy tụ trong album WeChoice Awards 2025

WeChoice Awards trở lại với mùa giải 2025, mang chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”. Là giải thưởng thường niên, WeChoice qua từng năm giữ được vị thế đặc biệt khi song hành giữa tinh thần nhân văn, khả năng bắt nhịp xu hướng của giới trẻ và những dự án âm nhạc có sức lan tỏa rộng rãi.

Album nhạc chủ đề gắn liền với mỗi mùa WeChoice từ lâu đã trở thành một “đặc sản” được công chúng trông đợi. WeChoice lựa chọn đầu tư nghiêm túc cho các sáng tác hoàn toàn mới, đồng thời quy tụ những nghệ sĩ tiêu biểu của từng giai đoạn.

Album WeChoice Awards 2025 quy tụ đội hình trải dài nhiều thế hệ, nhiều phong cách, phản ánh rõ nét bức tranh đa dạng của Vpop đương đại. Danh sách nghệ sĩ tham gia gồm: Hải Bột, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam, BigDaddy, Đức Phúc, (S)TRONG Trọng Hiếu, MIN, Văn Mai Hương, Phúc Du, Phùng Khánh Linh, Vương Bình, CONGB, buitruonglinh, Orange, Jaysonlei, Ánh sáng AZA, Saabirose, WOKEUP, Kai Đinh, TRID MINH, DuongK, HAROSÉ, Dlight, LV.KhanhHung, N.T.B, NewL, Minh Đạt Nguyễn.

Toàn bộ khâu sản xuất âm nhạc do đội ngũ producer của S.Hube Label đảm nhận. Đây được xem là đội hình “bảo chứng” khi hội tụ từ những gương mặt quen thuộc với thị trường đại chúng cho đến các nghệ sĩ trẻ đang tạo dấu ấn rõ rệt trong dòng chảy âm nhạc hiện nay.

TIỂU TÂN