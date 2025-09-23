Giải ngân vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo

Ngày 23-9, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc Chi nhánh NHCSXH TPHCM) phối hợp với các hội, đoàn thể xã Long Điền (TPHCM) tổ chức triển khai các chương trình tín dụng chính sách mới và giải ngân 5,5 tỷ đồng vốn vay ưu đãi cho hơn 100 hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã.

Nhân viên Phòng Giao dịch NHCSXH Bà Rịa - Vũng Tàu giải ngân vốn tín dụng tại xã Long Điền

Theo đó, hơn 3,74 tỷ được đồng cho vay chương trình giải quyết việc làm; 1,1 tỷ cho vay chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn; 714 triệu đồng cho vay chương trình học sinh, sinh viên (HSSV) và 906 triệu đồng cho hộ nghèo vay để phát triển sản xuất kinh doanh.

Ông Võ Văn Hoàng, Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh TPHCM cho biết, phòng Giao dịch NHCSXH Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang quản lý hoạt động tín dụng chính sách các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long và xã Long Điền. Tổng dư nợ các chương trình đến nay đạt gần 780 tỷ đồng, với 15.447 hộ vay vốn.

Trong đó, dư nợ tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay giải quyết việc làm 370 tỷ đồng/5.774 hộ; cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 39,8 tỷ đồng/861 hộ vay; cho vay nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn 57,2 tỷ đồng/3.947 hộ; cho vay hộ nghèo… để đảm bảo các chương trình tín dụng chính sách ngày càng được mở rộng, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được đưa đến 100% các phường, xã trên địa bàn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách.

THANH HOA