Giảm phiền hà cho người dân khi công chứng giấy tờ

Sáng 11-4, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án luật: Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Đề nghị tích hợp một số nội dung hộ tịch vào Luật Căn cước

ĐB Tô Ái Vang (TP Cần Thơ) cho biết, bà tán thành với dự thảo Luật Hộ tịch và báo cáo thẩm tra. Dưới góc nhìn cá nhân, bà thấy có những điểm giống và khác nhau giữa chức năng quản lý nhà nước của Luật Hộ tịch và Luật Căn cước.

Theo ĐB, hộ tịch là dữ liệu “gốc”, ghi nhận tính nhân thân, căn cước là dữ liệu “ngọn”, tổng hợp dữ liệu đó để khai thác, quản lý. Tuy nhiên, theo bà, cả 2 luật đều có điểm chung cùng quản lý thông tin nhân thân của công dân để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Nữ ĐB kiến nghị Chính phủ phân công các cơ quan chức năng rà soát, tích hợp văn bản, thủ tục trong Luật Hộ tịch đang sửa đổi vào Luật Căn cước 2023. Đây là xu thế tất yếu, tạo sự thông suốt cho các cơ quan quản lý nhà nước.

ĐB Tô Ái Vang phát biểu tại Quốc hội sáng 11-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bổ nhiệm lại vẫn phải công chứng giấy tờ là tạo ra “giấy phép con”

Thảo luận về dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi), ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) quan tâm tới giao dịch công chứng. ĐB thống nhất với dự thảo, tuy nhiên, ĐB đề nghị ban soạn thảo cần phối hợp với các cơ quan ra luật chuyên ngành (kinh doanh nhà ở, đất đai…) ngồi lại với nhau để thống nhất những quy định nào cần phải công chứng, những quy định nào không cần công chứng.

ĐB Phạm Văn Hòa phát biểu tại Quốc hội sáng 11-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

“Thực tế, trong thời gian qua, khi cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải sao chép lại toàn bộ giấy tờ văn bằng, chứng chỉ có công chứng. Việc này có nhất thiết không, trong khi chính cơ quan quản lý cán bộ đó khi tuyển dụng đã có văn bằng, chứng chỉ đã có công chứng. Tôi nghĩ đây là một giấy phép con, do đó phải có sự thống nhất để giảm phiền hà, giảm tốn kém cho người dân”, ĐB đề nghị.

Cũng theo ĐB Phạm Văn Hòa, trong chứng thực, khai tử, khai sinh, kết hôn, di chúc thì không nhất thiết phải ra văn phòng công chứng, chỉ cần ra phường, xã để thực hiện việc đó. Trong khi đất nước đang chuyển đổi số mạnh mẽ, thì việc có công chứng từ xa là rất phù hợp để người dân không phải đi lại. Trong công chứng từ xa có thể sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, định danh điện tử…

Tham gia thảo luận liên quan tới dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi), ĐB Nguyễn Trường Giang (Lâm Đồng) dẫn chứng, gia đình có người chết phải làm thủ tục chứng tử để an táng, nhưng quy định hiện hành không cho Chủ tịch UBND xã có quyền ủy quyền cấp giấy chứng tử nên sẽ rất khó khăn.

“Ông chủ tịch xã có việc đi công tác xa địa phương, trong khi người chết cần chứng tử để an táng thì không thể chờ đợi được. Do đó, việc này phải linh hoạt để tạo điều kiện cho người dân”, ĐB Giang nêu vấn đề.

ĐB Nguyễn Trường Giang (Lâm Đồng) phát biểu tại Quốc hội sáng 11-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (ĐB Phú Thọ) cho biết, thực tế ngoài xã hội, công chứng bất động sản có nhiều vấn đề. Theo ông, trong công chứng giao dịch bất động sản cần linh động, có cái cần công chứng, có cái cần tự nguyện, không bắt buộc cái gì cũng công chứng.

“Chúng ta phải làm rõ công chứng hình thức hay công chứng nội dung, công chứng viên có chịu trách nhiệm đối với các giao dịch nghi ngờ liên quan tới sai phạm hay không, nếu không chịu trách nhiệm thì không cần công chứng. Lúc đó chỉ cần giao dịch hợp đồng theo mẫu của nhà nước, rồi nộp thuế là giao dịch hoàn thành”, ĐB tỉnh Phú Thọ nêu.

