Giảm trực tiếp 5 triệu đồng Samsung Z6 tại Di Động Việt

Ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, lượng khách hàng quan tâm và đặt sớm Samsung Z6 cũng tăng khoảng 20% so với Z5. Là một trong những hệ thống mở bán sớm nhất Việt Nam, khách hàng đã có thể trực tiếp đến trải nghiệm và sở hữu Samsung Z Flip6, Z Fold6 với loạt ưu đãi độc quyền dành riêng cho khách hàng trong ngày hệ thống mở bán.

Để hỗ trợ khách hàng có thể dễ dàng sở hữu Z Flip6, Z Fold6, Di Động Việt vẫn áp dụng chính sách trả trước 0 đồng, 0% lãi suất qua Samsung Finance+, không tốn thêm phí chuyển đổi; không thẻ tín dụng. Khách hàng còn được bảo hành pin 10 năm, vệ sinh máy V-care 1 năm cùng với các chính sách hậu mãi độc quyền chỉ có tại Di Động Việt.

Là hệ thống tiên phong trong chương trình trade-in (thu cũ - đổi mới), Di Động Việt tiếp tục chương trình trade-in độc quyền cho bộ đôi Z6, trợ giá thêm đến 8 triệu đồng hoặc tặng phiếu mua hàng 5 triệu đồng, tặng thêm voucher trị giá đến 3 triệu đồng khi mua kèm gói bảo hành mở rộng, tặng 1 triệu đồng khi thanh toán qua hình thức chuyển khoản…

Với 3 phiên bản dung lượng 256GB, 512GB và 1T, Z Fold6 sẽ có giá bán lần lượt chỉ còn từ 35,79 triệu đồng; 39,79 triệu đồng; 46,79 triệu đồng. Nếu tham gia trade-in, khách hàng còn có thể sở hữu Z Fold6 với mức giá tốt nhất thị trường khi 3 phiên bản dung lượng cũng chỉ còn lần lượt từ 33,70 triệu đồng; 37,79 triệu đồng và 43,79 triệu đồng.

Ngoài ra, khi mua Samsung Z Flip6 | Z Fold6 tại cửa hàng Di Động Việt, khách hàng đồng thời sẽ được mua kèm nhiều loại phụ kiện đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Belkin, Mophie, Anker, Acefast… giảm đến 50%.

Dịp này, hệ thống Di Động Việt cũng giảm nửa giá như ốp lưng silicon kèm vòng B6 chỉ còn 545.000 đồng (niêm yết 1,09 triệu đồng); ốp lưng kèm bút S-Pen Q6 chỉ còn 1,39 triệu đồng (niêm yết 2,79 triệu đồng)... Ngoài ra, bộ combo cáp sạc Belkin 25W Type C-C hoặc bộ combo cáp sạc Mophie essential 30W Type C to Type C khi mua kèm Samsung Z6 sẽ chỉ còn 550.000 đồng; củ sạc nhanh 25w USB-C PD 3.0 Belkin chỉ còn 320.000 đồng; sạc 9FIT PD 35W 1A1C GaN còn 290.000 đồng…