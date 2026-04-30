Ngày 30-4, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2026.

Hội thi thu hút 14 đội tham gia, gồm 6 đội trong nước và 8 đội quốc tế đến từ Australia, Myanmar, Philippines, Malaysia, Singapore. Các vận động viên đều là nhân viên cứu nạn tại các địa phương ven biển, khu du lịch, khách sạn hoặc lực lượng tình nguyện đã qua huấn luyện chuyên môn.

Các nội dung thi diễn ra tại bãi biển trước Công viên Biển Đông (phường An Hải) và bể bơi thành tích cao (phường Hòa Cường).

Tại bãi biển có 9 nội dung thi như: chạy nước rút trên bãi biển, bơi tiếp sức, đồng đội vượt sóng, cứu hộ bằng phao kẹp, tiếp sức ván cứu hộ, cướp cờ, đua thúng,…

Trong khi đó, 6 nội dung thi tại bể bơi tập trung vào kỹ năng chuyên môn như: hồi sinh tim phổi (CPR), tiếp sức kéo nạn nhân, ném dây 10m, tiếp sức ném dây, khiêng nạn nhân 50m,…

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, hội thi được duy trì thường niên không chỉ là sân chơi mà còn là dịp để lực lượng cứu hộ trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng cứu nạn – cứu hộ.

Trong bối cảnh hoạt động tắm biển tiềm ẩn nhiều rủi ro, vai trò của lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp là hết sức quan trọng nhằm hạn chế tai nạn đuối nước.

Cùng thời điểm, Đà Nẵng bước vào mùa cao điểm du lịch biển với lượng khách tăng mạnh. Lực lượng cứu hộ được bố trí 100% tại các bãi tắm trọng điểm, trực từ 4 giờ 30 đến 19 giờ hằng ngày; đồng thời tổ chức 2 bãi tắm đêm (19 giờ – 22 giờ) tại khu vực phía Bắc Công viên Biển Đông và bãi biển Mỹ An. Thành phố cũng tăng cường phao giới hạn vùng an toàn, lắp đặt hơn 100 bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm, dòng chảy xa bờ, thời tiết xấu; đẩy mạnh tuyên truyền qua loa ven biển, nền tảng trực tuyến và phối hợp các khách sạn hướng dẫn du khách tắm biển an toàn. Lực lượng cứu hộ được bố trí 100% tại các bãi tắm trọng điểm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

