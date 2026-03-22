Tham dự chương trình có các tổng lãnh sự, đại diện lãnh sự quán các nước ASEAN tại TPHCM; lãnh đạo Đoàn ĐBQH TPHCM; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Hoạt động giao lưu văn hóa diễn ra tại Không gian văn hóa Duệ Tâm Trà

Chương trình giao lưu văn hóa “Kết nối nhân dân ASEAN” diễn ra tại Không gian văn hóa Duệ Tâm Trà (xã Châu Pha, TPHCM). Tại đây, các đại biểu được giới thiệu về văn hóa trà Việt, trải nghiệm nghi thức mời trà hữu nghị, thưởng thức trà và các loại bánh truyền thống…

Tiết mục múa trà đặc sắc do các trà nương Duệ Tâm Trà biểu diễn

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tham quan Bảo tàng Vũng Tàu, tháp Tam Thắng, tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương; thăm không gian trưng bày áo dài của nhà thiết kế nổi tiếng Việt Nam - Nguyễn Việt Hùng.

Các đại biểu tham quan Bảo tàng Vũng Tàu

Các đại biểu và du khách chụp hình lưu niệm tại tháp Tam Thắng, công trình kiến trúc độc đáo của TPHCM

Dịp này, các đại biểu còn thưởng thức các tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc như múa trà, độc tấu sáo trúc, đàn tranh, hòa tấu nhạc cụ dân tộc…

Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM, đại diện khối Tổng Lãnh sự ASEAN chia sẻ: “Chương trình hôm nay đặc biệt đáng nhớ. Chúng tôi đã có cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa phong phú. Tôi đặc biệt ấn tượng về nghi thức thưởng trà truyền thống Việt Nam”.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu trao quà lưu niệm đến các đại biểu

PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM cho biết, chương trình "Kết nối nhân dân ASEAN" không chỉ là một buổi giao lưu văn hóa đơn thuần, mà còn là dịp để tăng cường sự hiểu biết, niềm tin và tình hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực, góp phần lan tỏa tinh thần kết nối, tôn trọng sự đa dạng và làm sâu sắc thêm tình cảm giữa nhân dân các nước ASEAN.

"Trong bối cảnh khu vực ngày càng gắn kết và hội nhập sâu rộng, ngoại giao nhân dân và giao lưu văn hóa có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng nền tảng bền vững cho hợp tác khu vực. Chính từ những cuộc gặp gỡ chân tình, cởi mở và giàu bản sắc, những nhịp cầu hữu nghị mới sẽ tiếp tục được hình thành, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân các nước ASEAN”, bà Hồng Xuân nói.

KHÁNH CHI