Quảng Ngãi: 6 trận động đất diễn ra rạng sáng 21-2

Ngày 21-2, theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất), từ 0 giờ 52 phút đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, xảy ra 6 trận động đất tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Bản đồ tâm chấn động đất diễn ra vào rạng sáng 21-2. Ảnh: Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần

Các trận động đất có độ lớn thấp nhất là 2.6, lớn nhất là 4.0. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Các trận động đất có cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Hiện, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Như đã phản ánh, thời gian qua, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây (nay là các xã Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi) liên tục xảy ra động đất. Các chuyên gia, nhà khoa học nhận định, động đất khu vực này là động đất kích thích gây ra do hồ chứa.

HỮU PHÚC

