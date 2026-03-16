Phú Thọ: Làm rõ nam thanh niên lừa nhiều sư thầy, sư cô đi du lịch Hàn Quốc

Vũ Tiến Hậu bị cáo buộc tạo vỏ bọc là nhân viên môi giới xuất khẩu lao động và du lịch Hàn Quốc, đã dụ dỗ các nhà sư tại chùa Linh Sơn (tỉnh Phú Thọ), một số chùa tại các tỉnh Hà Tĩnh, Lâm Đồng, TPHCM và thu mỗi người hơn 50 triệu đồng để làm hộ chiếu, visa, đóng tiền bảo lãnh.

Ngày 16-3, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an xã Tiên Lương đã tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng Vũ Tiến Hậu (26 tuổi, trú tại thôn Tràng, xã Cẩm Điền, TP Hải Phòng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các sư thầy, sư cô tại chùa Linh Sơn và một số chùa khác trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Lâm Đồng và TPHCM.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Vũ Tiến Hậu

Quá trình xác minh, bước đầu làm rõ, lợi dụng lòng tin của các sư thầy, sư cô, đối tượng Vũ Tiến Hậu tự giới thiệu là nhân viên của một công ty môi giới xuất khẩu lao động và du lịch Hàn Quốc, được công ty tài trợ các chuyến du lịch Hàn Quốc trong thời gian 15 ngày.

Từ đó, đối tượng tạo vỏ bọc và sử dụng thủ đoạn gian dối để dụ dỗ các sư thầy, sư cô tại một số chùa làm thủ tục xin cấp hộ chiếu, visa và đóng tiền bảo lãnh (mỗi người 52,5 triệu đồng) để xuất cảnh du lịch Hàn Quốc.

Do tin tưởng, các sư thầy, sư cô đã chuyển cho đối tượng Hậu số tiền làm thủ tục và tiền bảo lãnh. Sau đó nhận thấy đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sư cô Thích Nữ Huệ Nhân (trụ trì chùa Linh Sơn) đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Cơ quan công an sau đó làm rõ, các tài liệu như giấy chứng nhận visa và vé máy bay do đối tượng cung cấp cho các sư thầy, sư cô đều là giả. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu, nên đã chủ động tiếp cận các sư thầy, sư cô, dùng thủ đoạn gian dối để tạo lòng tin rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

GIA KHÁNH