Sôi nổi các hoạt động biểu diễn sân khấu trong chuỗi “Những ngày văn học - nghệ thuật TPHCM”

Chiều 19-10, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM, "Những ngày văn học - nghệ thuật TPHCM” có nhiều hoạt động biểu diễn sân khấu phục vụ các đại biểu và người dân thành phố, đặc biệt thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ.

Vở kịch "Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt – Người mang chín án tử" được dàn dựng với nhiều tình huống cao trào, kịch tính, hấp dẫn… về vị quan thanh liêm, nghiêm minh, chính trực, tài giỏi, luôn một lòng vì dân, vì nước. Ảnh: THÚY BÌNH

Vở kịch lịch sử Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt – Người mang chín án tử (tác giả: Phạm Văn Quý, chỉnh lý kịch bản: Võ Tử Uyên, đạo diễn: Hoàng Duẩn), do Nhà hát Idecaf tổ chức, thu hút đông đảo khán giả đến xem chật kín khán phòng sân khấu Nhà hát Thanh Niên, chiều 19-10.

Vở có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Mỹ Duyên, NSƯT Đại Nghĩa, NS Đình Toàn, Hoàng Trinh, Quang Thảo, Quốc Thịnh, Hòa Hiệp…

Câu chuyện kịch xoáy vào giai đoạn lịch sử năm 1820, Lê Văn Duyệt được Vua Minh Mạng cử vào Gia Định làm Tổng trấn lần thứ 2.

Vở diễn được đầu tư dàn dựng chỉn chu, hấp dẫn, với nhiều tình huống cao trào, kịch tính, về vị quan thanh liêm, cương nghị, chính trực, luôn một lòng vì dân vì nước, đã nhận nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Vở kịch lịch sử "Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt – Người mang chín án tử" được đông đảo khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Ảnh: THÚY BÌNH

Chiều cùng ngày, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM thực hiện chương trình biểu diễn Đờn ca tài tử Nam bộ.

Tiết mục đờn ca tài tử "Vang khúc ca xuân". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Huỳnh Khải, NSƯT Hải Phượng, NNƯT Hà Thu, các nghệ nhân Kim Phụng, Hồng Bảo Ngọc, Kha Thi, Minh Quang, Trà Thanh Nhàn…

Các chương trình biểu diễn sân khấu trong chuỗi hoạt động “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM” thu hút sự quan tâm theo dõi của các bạn Đoàn viên thanh niên thành phố. Ảnh: THÚY BÌNH

Tối 19-10, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM sáng đèn suất diễn phục vụ chương trình Nửa thế kỷ hồn Việt – Nghệ thuật Hát bội, tái hiện một không gian văn hóa nghệ thuật sống động, giúp khán giả ngày nay, đặc biệt là giới trẻ, không chỉ thưởng thức mà còn cảm nhận, chạm đến chiều sâu văn hóa của dân tộc qua từng động tác, sắc màu, âm điệu của nghệ thuật hát bội.

"Nghi thức nghinh sắc" mở màn chương trình nghệ thuật hát bội "Nửa thế kỷ hồn Việt – Nghệ thuật Hát bội". Ảnh: THÚY BÌNH

Buổi trình diễn còn là hành trình khám phá cội nguồn, nơi truyền thống gặp gỡ hiện đại, nơi hồn xưa sống lại trong hơi thở hôm nay.

Trích đoạn "Tạ Ôn Đình chém Khương Linh Tá". Ảnh: THÚY BÌNH

Nửa thế kỷ qua, nền văn học nghệ thuật Việt Nam đã chứng kiến biết bao đổi thay, nhưng giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống vẫn luôn là cội nguồn để mọi người dân Việt Nam cùng hướng về. Và loại hình nghệ thuật hát bội mang đậm bản sắc văn hóa Việt vẫn luôn được bao thế hệ nghệ sĩ trẻ trân trọng, tôn vinh, ra sức gìn giữ, lan tỏa, phát huy và phát triển trong đời sống xã hội mới.

THÚY BÌNH