Giữ mục tiêu khánh thành sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào 19-12-2025

Ngày 11-9, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các dự án hạ tầng kết nối.

Kiên quyết giữ mục tiêu khánh thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào 19-12-2025

Thông báo nêu rõ: mục tiêu hoàn thành, đủ tiêu chuẩn, điều kiện để khánh thành dự án theo quy định vào ngày 19-12-2025 như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là không thay đổi. Trường hợp không thể hoàn thành đúng yêu cầu tiến độ này, cơ quan chủ quản, chủ đầu tư các dự án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng tại nút giao Quốc lộ 51 thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành trong tháng 9 để Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) triển khai hoàn thành dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành theo tiến độ đã cam kết, nhằm sớm kết nối đồng bộ với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Đối với các dự án hạ tầng kết nối, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TPHCM, tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng, các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tuyến đường giao thông kết nối, hệ thống đường dẫn nhiên liệu, đường cáp quang, các công trình kết nối khác bảo đảm hoàn thành đồng bộ theo tiến độ như đã cam kết; lưu ý đối với hệ thống đường dẫn nhiên liệu phải tính toán lâu dài, nghiên cứu cả phương án lưu trữ, cung cấp nhiên liệu sạch theo quy định của quốc tế.

UBND TPHCM và tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan của tỉnh rà soát, nghiên cứu phương án phân luồng giao thông khoa học, hợp lý đảm bảo các phương tiện cá nhân, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa (đặc biệt là xe container), hành khách an toàn, thông suốt, hạn chế tối đa việc xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông trong cả quá trình xây dựng và khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng về việc lập Đề án hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình trong quá trình nghiên cứu, bổ sung điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

