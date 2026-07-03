Góp sức làm rạng danh thành phố mang tên Bác

“Thành phố mang tên Bác thì phải đi đầu trong đổi mới, sáng tạo; phải năng động nhưng kỷ cương; hiện đại nhưng nhân văn; giàu mạnh nhưng nghĩa tình; hội nhập sâu rộng nhưng luôn giữ vững bản sắc, giữ vững lợi ích quốc gia, dân tộc; phát triển nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Từ nhắn gửi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026), nhiều người dân thành phố bày tỏ niềm tự hào, sự tin tưởng và mong muốn được góp sức bằng những việc làm cụ thể, để TPHCM tiếp tục phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

- Hòa thượng DANH LUNG, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Phụ trách hệ phái Nam tông Khmer tại chùa Candaransi:

Sức mạnh đại đoàn kết ở thành phố Bác

Tôi vô cùng vinh dự khi được sống, tu học, đồng hành, chứng kiến sự phát triển của TPHCM trong suốt nhiều năm qua. Theo tôi, sức mạnh của TPHCM trong suốt 50 năm qua luôn bắt nguồn từ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi tất cả cùng đồng lòng, cùng hướng đến mục tiêu chung, thành phố có thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát triển và giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, xứng đáng với tên gọi thiêng liêng.

Tôi kỳ vọng đồng bào các dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, sẽ tiếp tục nắm chặt tay nhau, phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau cùng chuyển mình trong giai đoạn phát triển mới. Với tinh thần đoàn kết, tôi tin, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo sẽ góp phần thực hiện tốt 6 nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra tại lễ kỷ niệm, nhất là góp phần chuyển đổi xanh và chăm lo người yếu thế.

- Ông LÊ HỮU PHÚ, ngụ phường Bình Thạnh:

Đồng thuận để thành phố đổi thay

Sinh ra và lớn lên tại TPHCM, tôi may mắn được chứng kiến từng bước phát triển của thành phố mang tên Bác trong suốt 50 năm qua. Từ những ngày sau giải phóng còn nhiều khó khăn đến một đô thị hiện đại, năng động như hôm nay, mỗi đổi thay của thành phố đều khiến tôi thêm tự hào. Nhiều tuyến đường được mở rộng, những cây cầu mới nối liền đôi bờ, các khu dân cư, trường học, bệnh viện ngày càng khang trang. Gần đây, hàng loạt dự án chỉnh trang đô thị như cải tạo rạch Xuyên Tâm, cải tạo bờ Bắc kênh Đôi được triển khai, mở ra kỳ vọng về một môi trường sống xanh, sạch, đẹp hơn cho người dân.

Gia đình tôi thuộc diện bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, nhưng chúng tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng vì hiểu rằng mỗi sự sẻ chia hôm nay sẽ góp phần tạo nên diện mạo đô thị văn minh hơn trong tương lai. Không chỉ gia đình tôi, nhiều người dân cũng sẵn sàng đồng hành nếu những công trình ấy mang lại lợi ích chung. Tôi mong các công trình sớm hoàn thành để chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên.

- Bà VIÊN NỮ, đồng bào dân tộc Hoa, ngụ phường An Đông:

Ấm lòng bởi nghĩa tình thành phố

Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, nhà cửa đã xuống cấp. Nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Bác, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động, hỗ trợ kinh phí để gia đình tôi sửa chữa lại căn nhà. Từ ngày có căn nhà khang trang, gia đình tôi ai cũng vui, mấy đứa trẻ hứa sẽ cố gắng làm việc, học tập để đóng góp cho thành phố. Điều khiến tôi xúc động hơn là hai cháu nội còn được nhận học bổng Nguyễn Hữu Thọ, giúp gia đình tôi bớt gánh nặng chi phí học tập. Khi nhận được sự hỗ trợ này, tôi và gia đình rất xúc động vì tình nghĩa, sự quan tâm ấm áp của địa phương, của thành phố dành cho những hoàn cảnh còn khó khăn.

Là đồng bào dân tộc Hoa, sinh ra và lớn lên tại TPHCM đã 77 năm, tôi luôn cảm nhận rõ sự quan tâm của thành phố, của địa phương. Tôi mong thành phố mãi giữ được nghĩa tình như thế để người dân, nhất là những gia đình khó khăn, luôn cảm thấy được quan tâm, sẻ chia.

- Chị PHẠM THỊ HIẾU, công nhân Công ty TNHH Shyang Hung Cheng, phường Thuận An:

Góp sức từ những việc nhỏ mỗi ngày

Từ miền Trung vào TPHCM lập nghiệp, tôi đã gắn bó với phường Thuận An hơn 15 năm. Những ngày thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi cũng thấy rất tự hào vì mình được sống, làm việc và góp sức nhỏ bé vào sự phát triển của thành phố. Là công nhân, tôi chỉ nghĩ mình cố gắng làm việc thật tốt, nâng cao tay nghề để có cuộc sống ổn định. Mỗi người làm tốt phần việc của mình thì cũng là góp một phần nhỏ để thành phố ngày càng phát triển.

Tôi mong thời gian tới, khu vực tôi đang sinh sống tiếp tục được đầu tư nhiều hơn để đường sá khang trang, xây thêm trường học, bệnh viện để người dân, nhất là con em công nhân, có điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Tôi mong sau dấu mốc 50 năm, thành phố sẽ tiếp tục phát triển để người dân ai cũng cảm nhận được cuộc sống ngày càng tốt hơn ngay nơi mình đang sinh sống.

- Chị NGUYỄN THÙY BẢO TRÂN, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Bình Lợi Trung:

Để niềm tự hào trở thành hành động

Là người trẻ sinh ra và lớn lên tại TPHCM, tôi luôn tự hào khi chứng kiến thành phố ngày càng phát triển và vẫn giữ được truyền thống nghĩa tình. Đối với thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay, niềm tự hào đang được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Đoàn viên, thanh niên đang nỗ lực học tập, sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Những việc làm thiết thực ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh người trẻ thành phố bản lĩnh, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến.

Vinh dự là một trong 329 gương “Thanh niên tiên tiến TPHCM làm theo lời Bác” vừa được tuyên dương trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, tôi càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người cán bộ Đoàn, phải luôn tiên phong, gương mẫu và lan tỏa những giá trị tích cực. Tôi tin rằng, cùng với thế hệ trẻ thành phố, chúng tôi sẽ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Đó cũng là cách thế hệ trẻ thể hiện tình yêu và trách nhiệm với thành phố mang tên Bác.

- Anh BÀNH ĐẠI NHÂN, ngụ xã Ngãi Giao:

Kỳ vọng nhiều cơ hội cho người trẻ

Trong không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi càng thấy vui và tự hào khi quê hương mình trở thành một phần của TPHCM. Được là công dân của thành phố mang tên Bác không chỉ là niềm vinh dự mà còn khiến người trẻ chúng tôi thêm kỳ vọng vào một chặng đường phát triển mới.

Tôi mong thời gian tới, hạ tầng giao thông sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ, kết nối thuận tiện hơn với các khu vực của TPHCM. Cùng với đó, chất lượng giáo dục, y tế và dịch vụ công cũng ngày càng được nâng cao để người dân được hưởng nhiều điều kiện sống tốt hơn ngay tại địa phương. Điều tôi kỳ vọng nhất là sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, tạo thêm việc làm để người trẻ có cơ hội lập nghiệp ngay trên quê hương mình. Khi có việc làm ổn định, đời sống người dân sẽ ngày càng khấm khá hơn. Tôi mong mình và nhiều bạn trẻ sẽ được học tập, làm việc, cống hiến ngay tại quê hương, cùng góp sức xây dựng TPHCM ngày càng phát triển.

- Chị BÙI THỊ PHƯỢNG, Trưởng khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo:

Niềm tin gửi vào những đổi thay thiết thực

Theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại điểm cầu Côn Đảo, chúng tôi rất xúc động, tự hào. Những nhắn gửi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng thành phố hiện đại nhưng nhân văn, phát triển nhanh nhưng bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân cũng là mong mỏi của người dân Côn Đảo.

Thời gian qua, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Côn Đảo được TPHCM quan tâm đầu tư, nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, hạ tầng điện có chuyển biến tích cực. Chúng tôi được biết chính quyền địa phương đang tập trung nguồn lực cải thiện chất lượng nước, bảo vệ các nguồn nước tự nhiên, đồng thời khẩn trương tìm kiếm nhà đầu tư có đủ năng lực xử lý lượng rác tồn đọng và xây dựng nhà máy xử lý rác mới. Người dân kỳ vọng các công trình, dự án này sẽ sớm hoàn thành để môi trường sống ngày càng tốt hơn, bà con thêm yên tâm gắn bó với quê hương, chung sức xây dựng đặc khu Côn Đảo và góp phần làm rạng danh Thành phố mang tên Bác bằng những việc làm thiết thực.

NHÓM PHÓNG VIÊN thực hiện