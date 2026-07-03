Long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo TPHCM dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề

Từ sáng sớm 2-7, khu vực Công viên 30-4 và các tuyến đường quanh Hội trường Thống Nhất rộn ràng không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đoàn đại biểu, lực lượng làm nhiệm vụ cùng đông đảo người dân có mặt từ sớm để tham dự, theo dõi các hoạt động trong ngày lễ trọng đại của thành phố. Tại sân trước Hội trường Thống Nhất, nơi diễn ra lễ kỷ niệm, nhiều đại biểu, cựu chiến binh vui mừng bắt tay nhau, cùng ôn lại những câu chuyện gắn với chặng đường xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM trong nửa thế kỷ qua.

Mở đầu lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật chào mừng, với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người”, khắc họa chặng đường 50 năm thành phố đã đi qua một hành trình đầy thử thách nhưng mang dấu ấn đậm nét của bản lĩnh, kiên định, luôn năng động tiên phong trên mọi mặt trận; không ngừng đổi mới, sáng tạo và tràn đầy khát vọng cống hiến. Trải qua các giai đoạn lịch sử, TPHCM luôn khẳng định sức sống bền bỉ, kiên cường và không ngừng kiến tạo. Những công trình vươn cao trở thành những biểu tượng mới nhưng vẫn mang đậm dấu ấn di sản; vùng đất của những con người hào sảng, giàu ý chí và niềm tin đã tạo nên một đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình và giàu khát vọng.

Chương trình nghệ thuật "TPHCM sáng mãi tên Người" với những tiết mục đặc sắc, ý nghĩa. ẢNH: VĂN MINH

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. TPHCM tự hào về những kết quả đạt được nhưng không được phép bằng lòng với những gì đã có. Lịch sử trao cho thành phố một vinh dự lớn lao và cũng đặt lên vai thành phố những trách nhiệm nặng nề.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, TPHCM đang đứng trước những vận hội to lớn chưa từng có. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt: “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”. Đây vừa là sự ghi nhận những đóng góp của thành phố, vừa là sự tin tưởng, kỳ vọng và là trách nhiệm chính trị đặc biệt để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tiếp tục hành động, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Ôn lại chặng đường 50 năm qua với nhiều bài học quý báu, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, mỗi thành tựu TPHCM đạt được đều có sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang trong cả nước; tình cảm và sự sẻ chia luôn hướng về quê hương của bà con kiều bào ở nước ngoài; sự hợp tác của bạn bè quốc tế và trên hết là sự cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó của hàng triệu người dân đóng góp cho sự phát triển thành phố.

Nhìn lại để bước tiếp mạnh mẽ

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng thành phố tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị, đạo đức và lịch sử đặc biệt. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành tình cảm đặc biệt sâu nặng cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Người từng nói: “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi”. Tình cảm thiêng liêng ấy vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thành phố mang tên Người hôm nay. Đó là phải không ngừng vươn lên, phát triển mạnh mẽ hơn, nhân văn hơn, nghĩa tình hơn, để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng và niềm tự hào của cả nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vinh dự, trách nhiệm ấy không chỉ thuộc về lãnh đạo thành phố, không chỉ thuộc về hệ thống chính trị mà còn thuộc về mỗi người dân TPHCM - những người đang hàng ngày góp phần làm rạng rỡ hơn tên gọi thiêng liêng, cao quý mà thành phố vinh dự được mang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhìn lại 50 năm không phải để bằng lòng với kết quả đã đạt được mà để bước tiếp mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Thành phố phải tiếp tục đi trước, mở đường, thử nghiệm, đột phá và lan tỏa; phải xây dựng TPHCM thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TPHCM trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. TPHCM cần chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể, có thể đo đếm được. TPHCM phải quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng, cả nước và quốc tế. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu. Xây dựng TPHCM thành trung tâm hội nhập quốc tế năng động, có bản sắc, có trách nhiệm; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh đô thị, an ninh con người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý TPHCM chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân thành phố phải được thụ hưởng môi trường sống an toàn hơn, giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng đối tượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; với sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của cả nước và sức mạnh to lớn của nhân dân, TPHCM nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

VĂN MINH - NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG