Hà Nội: Các trường được chủ động lịch học trước diễn biến bão số 11

Ngày 4-10, Sở GD-ĐT Hà Nội ban hành văn bản gửi UBND các phường, xã, đơn vị trường học trực thuộc, yêu cầu chủ động ứng phó với cơn bão số 11.

Mưa lớn ngày 30-9 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị ngập lụt nghiêm trọng

Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị, trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 11, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và chính quyền địa phương trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên theo dõi chặt chẽ các tin cảnh báo, dự báo và diễn biễn thời tiết, thiên tai để chủ động phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Sở GD-ĐT Hà Nội nêu rõ, căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai chủ động rà soát sẵn sàng các kế hoạch, triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ" phù hợp với điều kiện nhà trường; rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường.

Nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy, đổ, phải báo cáo để xử lý kịp thời, trường hợp chưa thực hiện ngay được thì có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ cơ quan chuyên môn để được xử lý trong thời gian sớm nhất.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục có học sinh bán trú quản lý chặt chẽ học sinh. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

“Trước các diễn biến của thiên tai, bão lũ, thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp; chủ động báo cáo UBND phường, xã, các đơn vị liên quan và Sở GD-ĐT để được phối hợp chỉ đạo, xử lý”, Sở GD-ĐT Hà Nội nêu.

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chủ động có văn bản sớm để các trường được điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp nhằm ứng phó bão số 11.

Trước đó, ngày 30-9, do ảnh hưởng của bão số 10, Hà Nội có mưa to kéo dài gây ngập trên diện rộng khiến hàng triệu học sinh bị mắc kẹt trên đường, nhiều em phải ở lại đêm ở trường học. Dư luận bức xúc vì cơ quan quản lý đã chậm trễ trong việc chỉ đạo để các trường chủ động cho học sinh nghỉ học.

LÂM NGUYÊN