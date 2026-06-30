Vụ cháy 16 tàu cá ven đầm Thị Nại: Ngư dân đối mặt nhiều khó khăn

Sau vụ cháy 16 tàu cá tại khu vực ven đầm Thị Nại, nhiều chủ tàu mất phương tiện mưu sinh, trong khi vẫn đang gánh các khoản vay nên rơi vào cảnh rất khó khăn.

Ngày 30-6, tại khu vực lạch ven đầm Thị Nại (giáp ranh xã Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn), nhiều tàu cá bị cháy chỉ còn trơ khung, nằm la liệt trên mặt nước. Cơ nghiệp tích góp nhiều năm của nhiều ngư dân gần như mất trắng sau vụ hỏa hoạn.

Video hiện trường vụ cháy tàu khiến nhiều ngư dân lâm cảnh trắng tay, đổ nợ. Tác giả: NGỌC OAI - TUỆ LÂM

Nhiều tàu cá bị thiêu rụi chỉ còn trơ lại khung sườn

Đứng nhìn tàu cá BĐ 93892 TS trị giá khoảng 1 tỷ đồng bị thiêu rụi, anh Phạm Hiếu (32 tuổi, xã Cát Tiến) cho biết khoảng 12 giờ ngày 29-6, khi nhận tin tàu cháy, anh lập tức chạy ra khu neo đậu. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá nhanh nên mọi người không thể tiếp cận để cứu tàu.

Theo anh Hiếu, chưa đầy một năm, con tàu liên tiếp gặp sự cố do bão rồi hỏa hoạn. Sau cơn bão cuối năm 2025, gia đình phải vay mượn để sửa chữa tàu tiếp tục ra khơi, nay phương tiện lại bị thiêu rụi. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình nên việc trả nợ và ổn định cuộc sống thời gian tới sẽ rất khó khăn.

Con tàu tiền tỷ bị thiêu rụi

Chị Đỗ Thị Mỹ Lệ (49 tuổi, thôn Trung Lương, xã Cát Tiến), người nhà chủ tàu BĐ 93821 TS, cho biết tàu cá của gia đình bị cháy hoàn toàn, thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Điều khiến gia đình lo lắng nhất hiện nay là không còn phương tiện sản xuất, trong khi vẫn phải lo chi phí học tập cho con đang học đại học tại TPHCM.

Chị Lệ mong địa phương xem xét để gia đình được đăng ký hưởng chính sách giải bản tàu cá, tạo điều kiện chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiến, cho biết phần lớn tàu bị cháy là tàu khai thác xa bờ dài trên 15 m nên giá trị thiệt hại rất lớn. Đối với ngư dân, mỗi con tàu là tài sản có giá trị lớn và là phương tiện mưu sinh của cả gia đình.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, chiều 30-6, địa phương đã gặp gỡ các chủ tàu để rà soát mức độ thiệt hại, số lượng lao động và các khoản vay nhằm đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp.

Một số tàu cá bị cháy lan một phần

Qua thống kê ban đầu, đa số chủ tàu không tham gia bảo hiểm, một số tàu đang thế chấp vay vốn ngân hàng. Có 4 tàu đã đăng ký giải bản theo chính sách của tỉnh nên sẽ được xem xét hỗ trợ.

Hiện xã Cát Tiến đang tổng hợp dư nợ của các chủ tàu, báo cáo UBND tỉnh đề nghị các ngân hàng xem xét giãn nợ, góp phần giảm bớt khó khăn cho ngư dân.

Một tàu cá xa bờ hơn 15m bị cháy đang được lai dắt về khu vực tập kết

Tàu cá bị thiêu rụi, thiệt hại hoàn toàn

Cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chủ trương rà soát và hỗ trợ các ngư dân bị thiệt hại. Trước mắt, tỉnh đề xuất hỗ trợ 3 triệu đồng/chủ tàu/tháng trong 3 tháng, cùng gạo cứu trợ. Nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã vận động hỗ trợ các chủ tàu vượt qua khó khăn. Hiện trường vụ cháy hàng loạt tàu cá ở ven đầm Thị Nại vào chiều 29-6. Ảnh: MINH PHỤNG Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Sở NN-MT tỉnh phối hợp các sở, ngành khẩn trương tham mưu phương án vận dụng chính sách để hỗ trợ các ngư dân có tàu bị cháy.

NGỌC OAI - TUỆ LÂM