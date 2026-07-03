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12,3 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam sau 6 tháng

SGGPO

Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam ước đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại sông Nho Quế (Tuyên Quang). Ảnh: THU HÀ
Khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại sông Nho Quế (Tuyên Quang). Ảnh: THU HÀ

Trong tổng số khách quốc tế, khoảng 10,1 triệu lượt đến bằng đường hàng không, chiếm trên 82%, tăng 11,4%; khách đến bằng đường bộ ước đạt 1,9 triệu lượt, tăng mạnh 37,5%; còn lại là khách đến bằng đường biển.

Riêng trong tháng 6, Việt Nam đón khoảng 1,68 triệu lượt khách quốc tế, giảm 5,7% so với tháng trước, do du lịch khách quốc tế đang bước vào mùa thấp điểm, tuy nhiên số khách vẫn tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này đạt được nhờ chính sách thị thực thuận lợi, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường khách quốc tế.

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Khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 phân theo vùng lãnh thổ. Nguồn Cục Thống kê

Cùng với sự gia tăng của lượng khách, hoạt động dịch vụ du lịch tiếp tục khởi sắc. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 6 tháng đầu năm ước đạt 493.000 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng cao như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Huế, Thanh Hóa, TPHCM, Hà Nội...

Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 49.800 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Khánh Hòa dẫn đầu với mức tăng 32,2%, tiếp đến là Huế, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Hà Nội và TPHCM.

Cũng theo thống kê, số lượt người Việt Nam xuất cảnh trong 6 tháng đầu năm đạt 2,7 triệu lượt, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước.

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VĨNH XUÂN

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Khách quốc tế Thấp điểm Đường hàng không Đường biển Năm 2026 Visa Tỷ đồng Xuất cảnh Lữ hành Việt Nam 6 tháng tháng 6 du lịch dịch vụ lưu trú

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