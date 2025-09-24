Hà Nội dự kiến làm công viên dọc hai bên sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Nước sông Tô Lịch đã đầy lên và trong xanh hơn sau khi được bổ cập nước từ h ồ Tây và Nhà máy nước Yên Xá

Theo đó, dự án xây dựng các hạng mục hạ tầng: sân đường, vỉa hè, quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường dành cho người đi bộ... Diện tích sử dụng đất của dự án gần 738.000m².

Công trình được xây dựng dọc theo sông Tô Lịch, đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Theo UBND TP Hà Nội, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là hơn 4.665 tỷ đồng. Thành phố đề xuất áp dụng loại hợp đồng xây dựng, chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

Tại kỳ họp thứ 26 diễn ra vào đầu tuần tới, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét nội dung này và nếu thông qua, dự án sẽ được khởi công xây dựng vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2025).

Hà Nội sắp làm công viên dọc hai bên sông Tô Lịch

Cùng với việc chuẩn bị khởi công xây dựng công viên dọc hai bên sông Tô Lịch, những ngày qua, Công ty thoát nước Hà Nội đã lắp đặt thí điểm 2 máy sục khí trên sông Tô lịch sau khi sông được nạo vét bùn và bổ cập nước từ 2 nguồn là hồ Tây và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

2 máy sục khí và các bè thủy sinh được lắp đặt tại thượng lưu và hạ lưu cầu 361, nhằm tăng ôxi trong nước sông để tăng khả năng tự làm sạch nước, tạo sự sống cho các sinh vật, thủy sinh và tạo cảnh quan môi trường.

Theo đại diện Ban quản lý dự án hạ tầng xử lý nước thải Yên Xá, việc sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Nhà máy nước Yên Xá kết hợp với nguồn nước Hồ Tây giúp giữ mực nước sông Tô Lịch ổn định ở mức trên 3,5m, bảo đảm cảnh quan, hệ sinh thái, đồng thời hỗ trợ tiêu thoát khi mưa lớn.

Nguồn nước này cũng giúp giảm ô nhiễm cho sông Lừ và sông Sét trong thời gian thành phố triển khai dự án thu gom nước thải trên hai tuyến sông này. Về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu bổ cập thêm nước từ sông Hồng cho Tô Lịch.

QUỐC LẬP