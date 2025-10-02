Hà Nội kiên cường, hào hoa trong “Vang mãi khúc khải hoàn”

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Vang mãi khúc khải hoàn”

Với ba nội dung chính: Kiên gan bền chí; Hà Nội - Ngày về chiến thắng; Hương sắc Hà thành, trưng bày khắc họa chặng đường đấu tranh kiên cường của quân và dân Thủ đô.

Người xem được gợi nhắc lại 60 ngày đêm lịch sử mùa Đông 1946 với những chiến sĩ cảm tử ôm bom ba càng lao vào xe tăng, giữ trọn lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Hình ảnh Hà Nội trở thành pháo đài bất khuất, hay cảnh tiếp quản công sở, bệnh viện, trường học trong ngày 10-10-1954 đã được tái hiện bằng nhiều tư liệu, hiện vật quý giá.

Trưng bày mở cửa đến hết ngày 6-11-2025 tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội)

Trưng bày tái hiện những ký ức lịch sử không thể quên, đặc biệt ý nghĩa khi có sự hiện diện của các nhân chứng trực tiếp tham gia tiếp quản Hà Nội năm 1954. Gia đình Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, nguyên cán bộ Công an Hà Nội tham gia tiếp quản Nha Cảnh sát Việt Bắc và Nhà tù Hỏa Lò, hay ông Đỗ Đức Long, nguyên cán bộ Thành ủy Hà Nội; ông Đỗ Quang Trung, từng là đội viên Đội quân báo Thiếu niên Bát Sắt... Các nhân chứng lịch sử đã chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về khí thế sục sôi của nhân dân chuẩn bị cho ngày giải phóng cách đây hơn 70 năm.

Đặc biệt, hoạt cảnh “Vang mãi khúc khải hoàn” tái dựng không khí người dân Hà Nội náo nức chờ đón đoàn quân chiến thắng, mang lại cảm xúc chân thực và tự hào. Song song đó, phần trưng bày Hương sắc Hà thành giới thiệu vẻ đẹp Thủ đô hôm nay - sự hòa quyện giữa cổ kính và hiện đại, truyền thống và sáng tạo, tiếp nối mạch nguồn anh hùng của cha ông.

“Vang mãi khúc khải hoàn” không chỉ là dịp tri ân những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn khẳng định Hà Nội hôm nay vẫn vững vàng, lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị. Sau hơn bảy thập kỷ, Thủ đô tiếp tục viết những trang sử mới, xứng đáng với danh hiệu “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”.

Tin liên quan Hào hùng những đoàn quân trùng trùng tiến về “Giải phóng Thủ đô”

MAI AN