Hà Nội lạnh đẹp, khô ráo đến cuối tuần

Hôm nay 30-10, Hà Nội quang mây và nắng lên từ sáng sớm. Buổi sáng nhiệt độ ở mức thấp, dao động khoảng 20-22 độ C, tạo ra cảm giác se lạnh. Đến trưa và chiều, nhiệt độ tăng lên khoảng 27-28 độ C, trời nắng rõ hơn, khô ráo.

Dự báo buổi tối, trời tiếp tục lạnh và khô do có gió Đông Bắc, nhiệt độ giảm trở lại còn khoảng 22 độ C.

Kiểu thời tiết này thích hợp cho các hoạt động ngoài trời vào ban ngày, nhưng người dân cần giữ ấm khi đi ra ngoài vào buổi sáng và đêm.

Theo nhận định của các cơ quan khí tượng quốc tế, từ ngày mai 31-10 sẽ có gió mùa Đông Bắc với luồng khí lạnh di chuyển xuống miền Bắc Việt Nam và ảnh hưởng nhẹ đến miền Trung. Đợt lạnh này không mạnh, nhưng tạo cảm giác se lạnh vào sáng sớm và tối. Mặc dù có một số nơi trời sẽ âm u do mây nhưng các nơi khác chủ yếu là đặc trưng lạnh khô, ít mưa, trời nắng ban ngày trong khoảng thời gian từ 31-10 đến 2-11 trước khi yếu dần.

Nguyên nhân của đợt lạnh nhẹ này là do ảnh hưởng từ bão Kong-rey ở khu vực Đài Loan, tạo ra luồng khí quyển dịch chuyển lạnh xuống miền Bắc nước ta.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở đồng bằng Bắc bộ dao động khoảng 20-21 độ C, vùng núi phía Bắc và vùng núi ở phía Tây của Nghệ An và Thanh Hóa giảm xuống từ 16 đến 19 độ C. Do đó, miền Bắc và miền Trung có cảm giác se lạnh, nhất là vào sáng sớm và đêm.