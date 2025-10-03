Hà Nội: Người dân bãi bồi chạy lũ, làng đào đứng ngồi không yên

Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, kết hợp một số hồ thủy điện xả lũ đã khiến nước sông Hồng đoạn qua Hà Nội lên cao, nhấn chìm nhiều khu vực bãi giữa, bãi bồi. Nước tràn vào vùng trồng đào Nhật Tân gây thiệt hại nặng.

Ngày 2-10, dù mưa đã tạnh và nắng khá gay gắt, nhưng tại ngõ 76 An Dương (ở phường Hồng Hà), đoạn nối ra bãi giữa sông Hồng vẫn ngập sâu hơn 1m nước, khiến nhiều hộ dân sinh sống tại đây rất vất vả.

Đang bì bõm dọn dẹp, cố gắng vớt vát đồ đạc trôi nổi theo dòng nước, ông Lê Tuấn Xinh (67 tuổi), một người dân tại khu vực cho biết, năm ngoái cơn bão Yagi gây mưa to, gió lớn khu vực này cũng bị ngập nước nhưng nước không lên nhanh bằng cơn bão số 10 vừa rồi. Chỉ có một buổi sáng 1-10 mà nước đã dâng cao gần 1m khiến nhiều hộ dân chúng tôi không kịp thu dọn đồ đạc để tránh lũ.

Ở khu vực nhà trọ gần mép sông phía sau chợ Long Biên, cảnh sống “theo con nước” lại một lần nữa tái diễn. Người dân hối hả kê kích, chuyển tủ lạnh, giường, tivi, xe máy lên gác xép hoặc gửi nhờ nhà người quen.

Anh Nguyễn Xuân Hòa (41 tuổi, ở phường Hồng Hà) chia sẻ: “Mưa lớn sau bão số 10 khiến cuộc sống sinh hoạt của chúng tôi bị đảo lộn. Chỉ có một đêm mà bãi giữa dưới chân cầu Long Biên, nước đã ngập lên tới 2-3m gần hết ngọn cây, ở phía trong bờ nước cũng lên ngập quá nửa người, chúng tôi phải canh chừng suốt đêm để vừa chạy lụt, vừa di chuyển người già, trẻ em và đồ đạc tới nơi an toàn, chỉ mong nước rút nhanh để bà con còn dọn dẹp, sớm ổn định lại cuộc sống”.

Không chỉ ảnh hưởng đến nơi ở, hoạt động sản xuất, kinh doanh, nước sông Hồng dâng cao còn nhấn chìm nhiều khu vực trồng hoa màu và các vườn cây cảnh có giá trị kinh tế cao tại các bãi bồi ven sông. Nhiều vườn trồng cây cảnh của người dân làng đào Phú Thượng, Nhật Tân và làng quất Tứ Liên đã bị nước sông dâng cao gây ngập úng cục bộ. Một số hộ trồng đào cho biết, giai đoạn tháng 9-10 rất quan trọng đối với việc phát triển của cây nhưng nếu bị ngập lụt khiến cây còi cọc, rụng lá và thối rễ.

“Để có được một gốc đào nhiều hoa và nụ phục vụ dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi phải mất cả năm chăm sóc tỉ mỉ, vậy mà chỉ một trận lũ lớn, nước lên gây ngập 3-4 ngày thôi là mọi công sức có thể trở về con số không”, bà Nguyễn Thị Tuất (65 tuổi, một người dân ở làng đào Nhật Tân) chia sẻ khi hơn 2ha trồng đào của gia đình đang bị ngập nước mênh mông.

Một vườn đào ở Nhật Tân (Hà Nội) bị ngập úng

Với nhiều hộ dân nơi đây, cây đào, cây quất là nguồn thu nhập chính nhưng họ thực sự lo lắng khi thành quả lao động và nguồn thu nhập chính của họ đang trở nên bấp bênh, thậm chí có nguy cơ mất trắng bởi lũ lụt.

“Nước sông lên quá nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay. Hôm nay mưa tạnh rồi, chỉ mong nước lũ rút thật nhanh để còn kịp cứu cây, nếu không sẽ thiệt hại kinh tế nhiều lắm vì năm ngoái chúng tôi đã khốn khổ do bão Yagi rồi”, anh Nguyễn Hùng Anh, một chủ vườn đào ở phường Hồng Hà bày tỏ.

Nhiều người dân đã tự trang bị thêm thuyền, bè tạm để di chuyển trong nhà. Họ dùng các tấm ván, phên liếp làm cầu tạm để nối từ nhà ra bờ đê, tạo lối đi an toàn. Chính quyền địa phương cũng đã kịp thời có các biện pháp hỗ trợ người dân, theo dõi sát sao diễn biến mưa lũ và cảnh báo nguy cơ sạt lở bờ bãi.

Đặc biệt, lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội đã phối hợp với UBND phường Hồng Hà tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ bà con vạn chài sinh sống tại khu vực cầu Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, như: hướng dẫn bà con neo đậu an toàn tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gần 30 hộ dân sống ven sông Hồng giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống trong thời điểm mưa bão.

Ngày 2-10, UBND TP Hà Nội có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố về việc khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp, sớm khắc phục tình trạng ngập úng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 trên địa bàn thành phố. UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố huy động 100% quân số, máy móc, trang thiết bị và có phương án giải tỏa ngay các điểm úng ngập, nhất là tại các khu vực đô thị và khu vực trọng yếu; vận hành tối đa công suất các công trình đầu mối thoát nước hiện có, gồm các trạm bơm: Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Đông Trù để hạ mực nước trên hệ thống theo đúng quy định. Sở NN-MT Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong công tác điều hòa, điều tiết giữa hệ thống thoát nước đô thị với hệ thống mương tiêu nông nghiệp, đảm bảo liên thông, liên tục; chỉ đạo các công ty duy tu, duy trì hệ thống thủy lợi có phương án vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu nông nghiệp (Yên Nghĩa, Khe Tang, Ngoại Độ, Vân Đình, Đông La….) đảm bảo thoát nước ra sông Nhuệ được liên tục, an toàn.

NGUYỄN QUỐC