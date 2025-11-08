Chú trọng nhà ở xã hội, điều kiện sống của người lao động

Để đạt mục tiêu phát triển thêm 400.000 đoàn viên, tổ chức công đoàn TPHCM cần chú trọng điều kiện sống của người lao động. Song song đó, cần thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, góp phần giảm tranh chấp lao động.

Giải pháp cụ thể phát triển đoàn viên

Ngày 7-11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPHCM; đại diện các đơn vị sự nghiệp, kinh tế trực thuộc và công đoàn phường, xã, đặc khu đã thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội giai đoạn 2023-2025 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Góp ý về mục tiêu mỗi năm phát triển thêm 400.000 đoàn viên, Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen Việt Nam Củ Phát Nghiệp cho rằng, đây là một chỉ tiêu cần cân nhắc trong thời điểm hiện nay, bởi thực tế nhiều đơn vị, doanh nghiệp đang thiếu hụt lao động.

Từ thực tế đời sống người lao động, ông Nghiệp đề nghị LĐLĐ TPHCM nghiên cứu triển khai chương trình 50.000 căn nhà ở xã hội theo hướng bán trả góp thay vì cho thuê. Bởi khi công nhân có nơi ở ổn định, có thu nhập tốt thì việc thu hút, giữ chân lao động và phát triển đoàn viên sẽ thuận lợi hơn. Đây cũng là giải pháp căn cơ để TPHCM cạnh tranh nguồn lao động với các tỉnh lân cận trong thời gian tới.

Ngoài ra, ông Nghiệp kiến nghị tổ chức công đoàn thành phố xem xét lại cách nêu chỉ tiêu 60% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, cần quy định cụ thể theo loại hình doanh nghiệp.

Công nhân Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng (xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) mua hàng tại siêu thị mini đặt trong công ty với giá ưu đãi

Cũng liên quan đến một số chỉ tiêu, chương trình đột phá, nhất là liên quan đến chỉ tiêu phát triển đoàn viên, ông Huỳnh Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM, nhận xét, mục tiêu tăng 2 triệu đoàn viên là thách thức lớn, đặc biệt ở khu vực phi chính thức, nơi người lao động phân tán. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ông đề xuất LĐLĐ TPHCM xây dựng chương trình, cơ chế và giải pháp cụ thể, có thể vận dụng mô hình cộng tác viên, tình nguyện viên công đoàn để phối hợp với địa phương vận động người lao động gia nhập tổ chức.

Cùng góp ý về chỉ tiêu này, ông Nguyễn Trung Ngạn, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM, nêu ý kiến, chỉ tiêu trong 5 năm tăng 2 triệu đoàn viên là rất cao trong bối cảnh hiện nay. Do đó, ông Ngạn đề nghị LĐLĐ TPHCM cần có khảo sát thực tế, khoa học để đảm bảo chỉ tiêu khi đưa ra sẽ thực hiện được.

Tăng tỷ lệ công nhân là đảng viên

Tại hội nghị, hầu hết đại biểu đều nhận xét, trong bối cảnh mới, tổ chức Công đoàn thành phố đã chủ động, thích ứng, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, góp phần kéo giảm rõ rệt tranh chấp lao động so với các nhiệm kỳ trước. Đồng thời cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới mà dự thảo văn kiện đã nêu.

Các đại biểu cũng đề nghị đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ công đoàn phường, xã, đặc khu để đáp ứng yêu cầu hội nhập và cam kết quốc tế về lao động. Cùng với đó, đổi mới phương thức chăm lo theo hướng chú trọng các chương trình mang lại lợi ích lâu dài, nâng cao tay nghề, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để công nhân học tập, hỗ trợ con công nhân lao động... Ông Huỳnh Văn Tuấn đề xuất, dự thảo văn kiện cần mạnh dạn đặt chỉ tiêu 2%-3% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng mỗi năm, nhằm tăng tỷ lệ công nhân là đảng viên.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái ghi nhận các ý kiến góp ý của cán bộ công đoàn. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM nhấn mạnh, mọi chỉ tiêu đưa ra trong dự thảo văn kiện đều được cụ thể hóa từ nghị quyết của Thành ủy TPHCM và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Về chỉ tiêu phát triển đoàn viên, ông chia sẻ, chỉ tiêu tuy cao nhưng không phải không khả thi nếu toàn hệ thống công đoàn quyết tâm trong tổ chức thực hiện.

Về chỉ tiêu chăm lo sức khỏe, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái khẳng định, đây là nội dung gắn với Nghị quyết của Thành ủy TPHCM về tầm soát sức khỏe toàn dân. Ông Võ Khắc Thái nhấn mạnh: “Đây là vấn đề sống còn của tổ chức công đoàn. Nếu chúng ta không tập hợp được người lao động, các tổ chức khác sẽ làm thay. Chính vì vậy, mỗi cán bộ công đoàn cần có tâm, có trách nhiệm và hành động cụ thể để đạt mục tiêu đề ra”.

THÁI PHƯƠNG