Hà Nội: Nhiều tuyến đường ùn tắc, bến xe đông đúc

Theo ghi nhận của phóng viên, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội có lượng phương tiện tăng kỷ lục, dẫn tới ùn tắc kéo dài hàng cây số ngay từ đầu giờ chiều, dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp phân luồng giao thông.
Các tuyến đường khác như Vành đai 3 trên cao, Giải Phóng, đường Trường Chinh, Nguyễn Xiển… cũng trong tình trạng ùn tắc cục bộ, khiến người dân mất rất nhiều thời gian di chuyển.
Tại các bến xe lớn như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm... lượng hành khách đông đúc.
Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều chuyến xe liên tỉnh cập bến trong tình trạng kín chỗ.
Một số thời điểm, hành khách xuống bến xe liên tục, khu vực sảnh chờ và lối ra vào bến đông nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.
Lực lượng chức năng, nhân viên bến xe được bố trí điều tiết, hướng dẫn hành khách, bảo đảm trật tự và an toàn.