Hà Nội: Nhiều tuyến đường ùn tắc, bến xe đông đúc

Chiều tối 4-1, nhiều tuyến đường tại Hà Nội, đặc biệt là khu vực cửa ngõ đông đúc, ùn tắc cục bộ khi người dân tại các tỉnh, thành ùn ùn quay trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Đường Nguyễn Xiển bị ùn tắc kéo dài. Ảnh: MINH KHANG

Theo ghi nhận của phóng viên, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội có lượng phương tiện tăng kỷ lục, dẫn tới ùn tắc kéo dài hàng cây số ngay từ đầu giờ chiều, dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp phân luồng giao thông.

Nhiều tuyến đường cửa ngõ vào Hà Nội bị ùn tắc vào chiều 4-1. Ảnh: MINH KHANG

Các tuyến đường khác như Vành đai 3 trên cao, Giải Phóng, đường Trường Chinh, Nguyễn Xiển… cũng trong tình trạng ùn tắc cục bộ, khiến người dân mất rất nhiều thời gian di chuyển.

Ùn tắc ngay từ đầu giờ chiều 4-1 khiến người dân rất vất vả khi di chuyển. Ảnh: MINH KHANG

Tại các bến xe lớn như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm... lượng hành khách đông đúc.

Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều chuyến xe liên tỉnh cập bến trong tình trạng kín chỗ.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị ùn tắc do lượng phương tiện tăng đột biến từ chiều 4-1. Ảnh: MINH KHANG

Bến xe Giáp Bát đông nghịt hành khách trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết d ương lịch 2026

Một số thời điểm, hành khách xuống bến xe liên tục, khu vực sảnh chờ và lối ra vào bến đông nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.

Lực lượng chức năng, nhân viên bến xe được bố trí điều tiết, hướng dẫn hành khách, bảo đảm trật tự và an toàn.

QUỐC KHÁNH