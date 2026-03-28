Hà Nội quy hoạch sân bay quốc tế thứ 2

Chiều 28-3, HĐND TP Hà Nội khóa XVII thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó định hướng xây dựng sân bay quốc tế thứ 2 tại khu vực phía Nam.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với diện tích hơn 3.359 km², đồng thời tăng cường liên kết với vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế trong nước, quốc tế. Quy hoạch xác định tầm nhìn dài hạn xây dựng Hà Nội trở thành “Thành phố toàn cầu, đại đô thị văn hiến - thông minh - sáng tạo - sinh thái”, có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc thuộc nhóm cao trên thế giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình tại kỳ họp

Đến năm 2035, Hà Nội cơ bản trở thành thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu; đến năm 2065, trở thành thành phố toàn cầu có chỉ số phát triển con người cao.

Về quy mô dân số được kiểm soát ở mức từ 14 - 15 triệu người vào năm 2035; 15 - 16 triệu người vào năm 2045 và tối đa không quá 20 triệu người trong dài hạn nhằm bảo đảm phát triển bền vững. Cùng với đó, Hà Nội cũng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm giai đoạn đến năm 2045; quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035, 640 tỷ USD vào năm 2045.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết

Về định hướng phát triển không gian đô thị, Hà Nội xác định theo mô hình "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm". Trong đó, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, giữ vai trò kết nối và dẫn dắt phát triển toàn đô thị. Quy hoạch cũng xác định phát triển sông Hồng trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, với các không gian văn hóa, sinh thái, sáng tạo tầm cỡ quốc tế gắn với bảo đảm an toàn thoát lũ.

Cùng với đó, Hà Nội định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng lấy đường sắt đô thị (metro) làm chủ đạo, với tổng chiều dài mạng lưới khoảng 1.200 km; đồng thời, áp dụng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) nhằm tạo các khu đô thị hiện đại và huy động nguồn lực từ đất đai.

Bên cạnh đó, thành phố quy hoạch Cảng hàng không thứ 2 của vùng Thủ đô tại khu vực phía Nam (ở khu vực xã Ứng Hòa và xã Chuyên Mỹ) với công suất dự kiến khoảng 50 triệu khách/năm đạt tiêu chuẩn quốc tế và phát triển theo mô hình đô thị sân bay.

Trong lĩnh vực môi trường, thành phố đặt mục tiêu xử lý căn bản ô nhiễm môi trường, đặc biệt là hồi sinh các dòng sông như: Tô Lịch, Nhuệ, Đáy; áp dụng công nghệ xử lý rác thải hiện đại, phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng tới không còn rác thải chôn lấp. Bên cạnh đó, công tác tái thiết đô thị sẽ được triển khai đồng bộ, bao gồm cải tạo khu trung tâm, khu phố cổ, chung cư cũ; đồng thời, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa lịch sử.

Theo Nghị quyết, HĐND TP Hà Nội giao UBND TP Hà Nội có trách nhiệm tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Đô thị, ý kiến của các đại biểu HĐND TP Hà Nội để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, phê duyệt và công bố quy hoạch theo quy định của pháp luật.

