Hà Nội ra mắt Dự án “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ

Theo Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội, vào chiều 30-11 tới, trong thời gian từ 15 giờ 30 đến 17 giờ, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật mở đầu cho Dự án “Âm nhạc cuối tuần”, nhằm đưa các loại hình nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng.

Trong đời sống văn hóa Hà Nội, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng, là nhịp thở tinh thần và cầu nối cộng đồng. Việc tổ chức các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng được xem là hướng đi thiết thực, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, thưởng thức và chia sẻ những giá trị văn hóa của Thủ đô.

Dự án “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác được Sở VH-TT Hà Nội triển khai với kỳ vọng xây dựng nơi đây thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi âm nhạc vang lên giữa không gian lịch sử Hồ Gươm, tạo nên những trải nghiệm nghệ thuật gần gũi, hấp dẫn.

TP Hà Nội chuẩn bị ra mắt dự án "Âm nhạc cuối tuần" để phục vụ công chúng

Chương trình mở đầu có sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh, Câu lạc bộ Bình Minh Jazz, cùng các ca sĩ, giảng viên và sinh viên đến từ từ các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp. Việc kết hợp giữa các nghệ sĩ tên tuổi và lực lượng nghệ sỹ trẻ sẽ mang đến những chương trình biểu diễn chất lượng, một không gian nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc. Trong thời gian tới, dự án sẽ giới thiệu thêm nhiều loại hình nghệ thuật như: dân gian, cổ điển, nhạc trẻ, tạo nên không gian nghệ thuật đa dạng phục vụ nhân dân và du khách.

Chương trình nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Next Group, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, góp phần giúp thành phố triển khai hiệu quả các hoạt động nghệ thuật phục vụ cộng đồng. Dự án “Âm nhạc cuối tuần” kỳ vọng sẽ trở thành một dấu ấn văn hóa mới, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân và quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - Thành phố sáng tạo, văn hiến và mến khách.

KHÁNH NGUYỄN