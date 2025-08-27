LAMOON biến tấu ngũ cung trong dự án âm nhạc đầu tay

Tối 27-8, ca sĩ trẻ LAMOON chính thức phát hành MV Synth chúc nâng ly – sản phẩm mở màn cho chuỗi dự án âm nhạc cá nhân sau khi gây chú ý tại chương trình Em xinh say hi.

LAMOON ra mắt dự án âm nhạc đầu tay

Đây là ca khúc do chính LAMOON sáng tác từ năm 2024, được phối theo phong cách Pop đa bố cục, kết hợp EDM, Bossa Nova cùng âm hưởng ngũ cung, mang đến màu sắc vừa hiện đại vừa đậm chất dân gian. MV có sự góp mặt của ca sĩ Juky San.

LAMOON cho biết, Synth chúc nâng ly là ca khúc mang âm hưởng dân gian rõ nét nhất trong album đầu tay LÀ MOON, dự kiến ra mắt vào đầu tháng 9 kèm fan-meeting. Album gồm 9 ca khúc, là dự án mà cô ấp ủ hơn 2 năm, đánh dấu bước chuyển quan trọng trên hành trình theo đuổi âm nhạc.

“Tôi luôn muốn đổi mới trong sáng tạo, nhưng vẫn giữ được nét riêng là nhạc ngũ cung hòa quyện trong nhạc điện tử”, LAMOON chia sẻ.

Ca sĩ Juky San đồng hành cùng LAMOON trong MV ca khúc đầu tiên

LAMOON, tên thật Nguyễn Lê Diễm Hằng (sinh năm 2003, tại Đà Nẵng), từng lọt Top 6 Vietnam Idol 2023, được biết đến với vai Út Khờ trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Tại Em xinh say hi, cô góp mặt trong danh sách Best 5 cùng Bích Phương, Phương Mỹ Chi, ORANGE và LyHan.

TIỂU TÂN