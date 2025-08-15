Dàn "anh trai, chị đẹp" cổ vũ Phan Đinh Tùng ra mắt dự án âm nhạc mới

Tối 14-8, Phan Đinh Tùng phát hành MV ca khúc " Thiên la địa võng" trên các nền tảng âm nhạc. Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của anh và cũng là lời cảnh báo bằng âm nhạc gửi đến những người trẻ trước các vấn nạn của đời sống hiện đại.

Phan Đinh Tùng ra mắt MV mới tại Phòng trà Bến Thành

Sự kiện Phan Đinh Tùng ra mắt MV mới có sự góp mặt, cổ vũ của đông đảo nghệ sĩ, đặc biệt dàn "anh trai, chị đẹp" như: Tiến Đạt, Đoan Trang, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Đăng Khôi, Cường Seven, Trọng Hiếu, Thanh Duy, S.T Sơn Thạch, Kiên Ứng, Phạm Khánh Hưng, Công Phát, Vy Oanh, Quốc Thiên...

Nam ca sĩ cho hay ca khúc Thiên la địa võng dự định ra mắt từ năm trước, nhưng sau khi dành trọn thời gian cho hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai, anh quyết định lùi lịch để đầu tư nhiều hơn cho sản phẩm này.

Phan Đinh Tùng chia sẻ, anh từng trải qua những thử thách và cám dỗ của những năm tháng tuổi trẻ, hiểu rõ sức hút chết người của những cuộc vui ngắn hạn, những lời rủ rê khéo léo, hay những lớp hào quang phù phiếm. Anh đã chọn vượt qua, và muốn dùng âm nhạc để nhắc nhở những người trẻ đi sau về việc giữ mình. Những trải nghiệm bản thân được anh chuyển hóa thành nghệ thuật, để truyền cảm hứng tích cực.

Dàn sao Việt hùng hậu ủng hộ Phan Đinh Tùng

Rapper Tiến Đạt thực hiện thử thách cover một đoạn trong ca khúc mới của Phan Đinh Tùng

Trọng Hiếu thực hiện thử thách cover ca khúc mới

Ca khúc Thiên la địa võng do Nguyễn Hoàng Vinh sáng tác và Thống đảm nhận toàn bộ khâu hòa âm, thu âm, mix, master. Dưới bàn tay đạo diễn Lữ Bình, MV Thiên la địa võng trở thành một câu chuyện ẩn dụ giàu hình ảnh, cảm xúc.

Trong MV, Phan Đinh Tùng hóa thân thành “bóng đen” bí ẩn, biểu tượng cho lương tâm và tiếng nói nội tâm, xuất hiện từ màn đêm. Anh đồng hành cùng “linh hồn” một cô gái trẻ, chứng kiến quá trình biến đổi của cô, từ một người trong sáng đến khi bị cuốn vào vòng xoáy của những bữa tiệc xa hoa, những cạm bẫy cuộc đời. Đoạn kết đưa cho người xem những chiêm nghiệm, bài học riêng.

Phan Đinh Tùng trong MV

Phan Đinh Tùng là một trong những “thanh xuân” của nhiều khán giả Việt Nam. Anh sở hữu nhiều bản hit mang tầm “quốc dân” như: Khúc hát mừng sinh nhật, Bởi vì anh yêu em, Cạm bẫy tình yêu, Ngôi sao lẻ loi, Cào cào lá tre, Tình yêu diệu kỳ... Năm 2024, tên tuổi Phan Đinh Tùng một lần nữa “bùng nổ” khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, mang đến nhiều màn trình diễn đáng nhớ, đặc biệt là Một vòng Việt Nam.

TIỂU TÂN