Hà Nội: Trao hơn 10.000 voucher và suất quà tại “Chợ Tết công đoàn” 2026

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội cho biết, trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, tổ chức công đoàn Thủ đô sẽ triển khai chuỗi hoạt động chăm lo quy mô lớn với chủ đề “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng”, nhằm hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình trung tâm sẽ diễn ra vào ngày 7-2-2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, với sự tham dự của khoảng 600 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi người sẽ nhận được 1 triệu đồng tiền mặt, phần quà trị giá 300.000 đồng và voucher mua sắm trị giá 500.000 đồng dùng tại “Chợ Tết công đoàn”.

Chợ Tết công đoàn 2026 được tổ chức theo hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến.

Chợ Tết trực tiếp diễn ra tại khu nhà ở xã hội xã Thiên Lộc (từ 31-1 đến 1-2-2026) và tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (từ 7 đến 8-2-2026). Tại đây sẽ có các gian hàng 0 đồng, gian hàng nhu yếu phẩm giảm giá từ 10%, cùng các hoạt động văn nghệ phục vụ công nhân. Dự kiến, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ phát 6.000 voucher trị giá 500.000 đồng và 6.000 phần quà miễn phí trị giá 300.000 đồng.

Phiên bản trực tuyến do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức sẽ phát hành thêm 9.300 voucher điện tử (trị giá 500.000 đồng/voucher) dành cho người lao động chưa nhận hỗ trợ trực tiếp.

Ngoài ra, trong dịp này, các đoàn công tác của Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và LĐLĐ TP Hà Nội sẽ thăm, tặng quà cho 600 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, mất việc, hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Mỗi người được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Công nhân lao động Hà Nội tham gia Chợ Tết công đoàn Ất Tỵ 2025 do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức. Ảnh: KIỀU VŨ / BÁO LAO ĐỘNG

Hỗ trợ đưa công nhân về quê ăn Tết cũng là một điểm nhấn. Hà Nội dự kiến bố trí 30 chuyến xe đưa 1.200 công nhân tại các khu công nghiệp về quê ngày 14-2-2026. Đồng thời, hỗ trợ tiền vé xe cho 5.500 đoàn viên về các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… với mức từ 300.000 – 700.000 đồng/người.

Ở cấp cơ sở, công đoàn sẽ tổ chức các hoạt động như “Bữa cơm tất niên công đoàn”, vui xuân và thăm hỏi người lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

LĐLĐ TP Hà Nội cũng yêu cầu các cấp công đoàn chủ động đối thoại với người sử dụng lao động về lương, thưởng Tết, giám sát tình hình nợ lương, giảm giờ làm, đồng thời tăng cường tuyên truyền để công nhân đón Tết an toàn, trở lại làm việc đúng lịch.

