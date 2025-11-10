Hà Nội: Triển khai cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện

Sáng 10-11, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai cao điểm 60 ngày đêm (từ nay đến hết ngày 31-12) tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đây là kế hoạch nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông, cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống", từ đó kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia để phục vụ việc chia sẻ với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: GIA KHÁNH

Theo thống kê của Công an TP Hà Nội, thành phố hiện có gần 3,9 triệu thông tin chủ phương tiện trên hệ thống đăng ký xe trùng khớp với Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hơn 3,8 triệu trường hợp không trùng khớp với Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, những trường hợp không trùng khớp sẽ được thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông qua ứng dụng iHanoi và trực tiếp xác minh tại địa bàn cư trú. Việc làm sạch dữ liệu phương tiện, nhất là với xe gắn biển số xe cũ, giúp cảnh sát giao thông quản lý phương tiện chặt chẽ hơn.

Đối với hơn 27.000 trường hợp ô tô đã hết niên hạn sử dụng và xe không lưu hành trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ cập nhật trên hệ thống đăng ký xe, đồng thời thông báo danh sách cho công an địa phương. Từ đây, các đơn vị tách hồ sơ gốc ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không lưu hành để quản lý riêng.

Công an TP Hà Nội cũng sẽ bổ sung dữ liệu giấy phép lái xe mô tô được cấp bằng vật liệu giấy bìa chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu (khoảng 130.000 trường hợp).

ĐỖ TRUNG