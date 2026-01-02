Xã hội

Trả lại gần nửa tỷ đồng cho công ty chuyển khoản nhầm

SGGPO

Bất ngờ nhận được số tiền lên đến gần nửa tỷ đồng, một người dân ở phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai đã liên hệ cơ quan công an để trả lại tiền cho doanh nghiệp chuyển khoản nhầm.

Ngày 2-1-2026, Công an phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp với ngân hàng và người dân hỗ trợ một doanh nghiệp nhận lại số tiền hàng trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Theo đó, trong quá trình giao dịch tài chính, Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất thương mại Q.T đã chuyển khoản nhầm số tiền 491 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của anh Hoàng Bá Thao (trú tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai).

2026-01-02.19-18-37.jpg
Chủ doanh nghiệp gửi thư cảm ơn đến anh Hoàng Bá Thao (thứ hai từ trái sang) và lực lượng công an sau khi được hỗ trợ hoàn lại số tiền gần nửa tỷ đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: CAĐN

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Thao đã chủ động liên hệ Công an phường Long Hưng để được hỗ trợ giải quyết. Với tấm lòng tốt của anh Thao, cùng sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, Công ty Q.T đã nhận lại được toàn bộ số tiền chuyển nhầm.

Sau đó, chủ doanh nghiệp đã có thư gửi lời cảm ơn đến người trả lại tiền và lực lượng công an ngay trong những ngày đầu của năm mới 2026.

Tin liên quan
PHÚ NGÂN

Từ khóa

chuyển khoản nhầm trả lại tiền chuyển khoản nhầm Đồng Nai làm gì khi chuyển khoản nhầm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn