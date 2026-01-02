Trả lại gần nửa tỷ đồng cho công ty chuyển khoản nhầm

Bất ngờ nhận được số tiền lên đến gần nửa tỷ đồng, một người dân ở phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai đã liên hệ cơ quan công an để trả lại tiền cho doanh nghiệp chuyển khoản nhầm.

Ngày 2-1-2026, Công an phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp với ngân hàng và người dân hỗ trợ một doanh nghiệp nhận lại số tiền hàng trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Theo đó, trong quá trình giao dịch tài chính, Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất thương mại Q.T đã chuyển khoản nhầm số tiền 491 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của anh Hoàng Bá Thao (trú tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai).

Chủ doanh nghiệp gửi thư cảm ơn đến anh Hoàng Bá Thao (thứ hai từ trái sang) và lực lượng công an sau khi được hỗ trợ hoàn lại số tiền gần nửa tỷ đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: CAĐN

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Thao đã chủ động liên hệ Công an phường Long Hưng để được hỗ trợ giải quyết. Với tấm lòng tốt của anh Thao, cùng sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, Công ty Q.T đã nhận lại được toàn bộ số tiền chuyển nhầm.

Sau đó, chủ doanh nghiệp đã có thư gửi lời cảm ơn đến người trả lại tiền và lực lượng công an ngay trong những ngày đầu của năm mới 2026.

PHÚ NGÂN