Tất bật trên những công trình trọng điểm

Trong những ngày đầu năm mới 2026, khi nhiều gia đình tại TPHCM tranh thủ thời gian nghỉ Tết Dương lịch để sum họp, nghỉ ngơi hoặc đi du lịch, thì tại các công trường giao thông trọng điểm của thành phố, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương, sôi động.

Đẩy nhanh tiến độ

Sáng 2-1, ghi nhận của phóng viên tại gói thầu xây lắp số 5 (XL5), đoạn đi qua phường Trường Thạnh và phường Hiệp Bình Phước, công tác lắp dựng kết cấu thép cầu cạn đang được đẩy nhanh tiến độ. Từng bó thép lớn được cần cẩu đưa lên đúng vị trí theo bản vẽ thiết kế.

Nhịp độ làm việc vẫn diễn ra khẩn trương nhưng được tổ chức khoa học, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật và an toàn lao động. Các kỹ sư thường trực tại hiện trường liên tục kiểm tra, rà soát chi tiết từng hạng mục, chuẩn bị công đoạn đổ bê tông mặt cầu - khâu then chốt, quyết định chất lượng và tiến độ toàn gói thầu. Đại diện Ban Quản lý gói thầu XL5 cho biết, việc hoàn thành sớm kết cấu thép cầu cạn có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện để triển khai đồng loạt các bước tiếp theo, rút ngắn thời gian thi công trong giai đoạn cao điểm sắp tới.

Tại gói thầu XL2, các mũi thi công đang tập trung trải nhựa mặt đường. Từ sáng sớm, xe rải nhựa, xe lu, xe tải chở vật liệu nối đuôi nhau hoạt động liên tục. Công nhân theo sát từng công đoạn, kiểm soát chặt chẽ cao độ, độ chặt và nhiệt độ nhựa nhằm bảo đảm chất lượng, tuổi thọ mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Dù làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cường độ cao, người lao động vẫn duy trì tinh thần tập trung và trách nhiệm.

Anh Nguyễn Văn Huân, công nhân theo dõi máy trải nhựa chia sẻ, đây là giai đoạn quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và tuổi thọ mặt đường nên mỗi mét nhựa rải xuống đều phải đúng kỹ thuật, đúng cao độ. “Chúng tôi được động viên kịp thời, cùng nhau cố gắng vượt tiến độ. Ở công trường, tinh thần đoàn kết rất quan trọng. Những ngày lễ hay cuối tuần, anh em vẫn bám công trường, góp phần để tuyến đường sớm hoàn thành, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, kết nối giao thông thông suốt”, anh Huân chia sẻ thêm. Tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực ấy đang góp phần đưa gói thầu XL2 tiến gần hơn đến mốc hoàn thành theo kế hoạch.

Ở nơi công trường "không ngủ"

Tại công trình nút giao thông An Phú là một trong những công trường “không ngủ” trong dịp Tết Dương lịch này. Ở các khu vực thi công hầm chui, đòi hỏi sự chính xác và tập trung cao độ. Kỹ sư Nguyễn Thành Đạt chia sẻ, các hạng mục ngầm có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, không thể ngưng trệ quá lâu, do đó nếu điều kiện thời tiết và mặt bằng cho phép thì sẽ tranh thủ thi công liên tục.

Tại công trường, anh Trần Văn Tuấn, công nhân thi công hầm chui, cho biết công việc luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ. Thi công hầm chui rất phức tạp, nếu điều kiện cho phép là làm ngay, lễ hay không lễ cũng vậy, miễn sao kịp tiến độ chung. Làm xuyên lễ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào. Sau này khi đi qua đây, nhớ lại mình từng góp sức xây dựng, sẽ thấy rất ý nghĩa.

Về tiến độ dự án, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết, Ban làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 dài 47,3km, trong đó 14,7km đi qua khu vực Thủ Đức trước đây và 32,6km qua Củ Chi - Hóc Môn - Bình Chánh trước đây. Tuyến có quy mô cao tốc 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 22.400 tỷ đồng.

Theo ông Lê Ngọc Hùng, các mốc tiến độ quan trọng được đặt ra gồm: thông xe toàn bộ tuyến chính cầu cạn khu vực Thủ Đức trước đây và thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc đoạn qua Củ Chi - Hóc Môn - Bình Chánh trước đây trước ngày 30-4; hoàn thành toàn bộ dự án, bao gồm cả đường song hành, trước ngày 30-6 năm nay. Hiện, 10 gói thầu xây lắp chính của dự án đã đạt giá trị thực hiện khoảng 11.645 tỷ đồng, tương đương 70,1% tổng giá trị xây lắp. Trong đó, đoạn Thủ Đức trước đây đạt gần 78%, còn đoạn qua Củ Chi - Hóc Môn - Bình Chánh trước đây đạt gần 62%.

Về nút giao thông An Phú, đến nay, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả rõ rệt. Trong đó, cầu Bà Dạt đạt khoảng 96% khối lượng, trong đó một nhánh đã thông xe cùng cầu N2 từ ngày 31-12-2025. Cầu Giồng Ông Tố đạt khoảng 95%, hiện chờ kết nối với các nhánh cầu còn lại để tổ chức giao thông đồng bộ. Hầm chui HC1-01 đã hoàn thành và thông xe từ cuối tháng 6-2025, góp phần tách dòng xe, giảm xung đột và áp lực giao thông trong khu vực. Cầu N2 đạt gần 99% và đã chính thức phục vụ người dân. Song song với đó, các hạng mục còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ. Hầm chui HC1-02 hiện đạt khoảng 84% khối lượng, dự kiến hoàn thành và thông xe vào cuối tháng 1-2026. Các cầu nhánh N1.1 và N1.3 đang trong giai đoạn thi công kết cấu, đạt khoảng 20%...

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, toàn bộ dự án nút giao thông An Phú dự kiến hoàn thành và thông xe đồng bộ vào cuối tháng 6 năm nay.

Dự án đường Vành đai 3, các nhà thầu đã huy động tổng cộng 194 mũi thi công, hơn 2.400 kỹ sư, công nhân và 586 thiết bị, máy móc các loại. Dự án nút giao thông An Phú, có khoảng 300 công nhân, kỹ sư và 80 thiết bị máy móc thi công.

Ngày 2-1, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại công trường thi công dự án đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn tuyến thuộc khu vực xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, nhiều máy móc, phương tiện và nhân lực đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đường song hành, trong đó một số vị trí đã cơ bản hoàn thiện mặt đường. Theo Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, tại dự án thành phần 3, dự án đường Vành đai 3 TPHCM, trong 4 ngày nghỉ vẫn duy trì các mũi thi công với khoảng 130 thiết bị, máy móc và gần 300 kỹ sư, công nhân, bám sát mục tiêu tiến độ đã đề ra. Tại công trường quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng vẫn duy trì thi công liên tục để bù tiến độ chậm do mưa lớn và thời tiết cực đoan cuối năm 2025. Theo ông Lê Văn Chung, Phó Giám đốc BQLDA 5, đến nay, khối lượng thực hiện dự án đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng. Tuyến còn 2km mặt bằng chưa bàn giao tại khu vực đông dân cư; địa phương đang phối hợp di dời 2,5km đường ống nước và 13 trụ điện trung thế cùng một số trụ điện hạ thế khác. Cùng ngày, tại hai công trình trọng điểm phía Tây tỉnh Gia Lai là dự án đường hành lang kinh tế phía Đông Gia Lai và đường Nguyễn Văn Linh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Trên tuyến đường hành lang kinh tế phía Đông, xe lu, xe múc, xe rải nhựa hoạt động hết công suất. Tại công trình đường Nguyễn Văn Linh, nhiều đoạn đã được rải đá dăm, xe lu, xe tải chở đất hoạt động liên tục, tạo nhịp độ thi công khẩn trương trên toàn tuyến. Công nhân thi công các hạng mục tại đường Nguyễn Văn Linh (tỉnh Gia Lai). Ảnh: HỮU PHÚC Trên công trường dự án thành phần 1 thuộc dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, do BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 5.333 tỷ đồng, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương, nhịp độ thi công không ngơi nghỉ. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại. Chủ đầu tư đặt mục tiêu đưa 20km đầu tuyến vào vận hành, khai thác trước Tết Nguyên đán. NGUYỄN TIẾN - HỮU PHÚC - HIẾU GIANG

