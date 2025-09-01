Việc cấp, phát 138 xe mô tô cho ban chỉ huy quân sự các xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh nhằm nâng cao khả năng cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Video: Hà Tĩnh: Bàn giao 138 xe mô tô cho Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường ở Hà Tĩnh

Ngày 1-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức bàn giao 138 xe mô tô 2 bánh cho ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là một phần trong kế hoạch trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho lực lượng quân sự cơ sở trên toàn quốc, nhằm nâng cao khả năng cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Ban tổ chức cấp, phát xe, nón bảo hiểm, vật chất kèm theo đến ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường

Sau khi tiếp nhận nhiên liệu từ ban tổ chức, cán bộ ban chỉ huy quân sự các xã, phường tiến hành khởi động phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng từ tháng 7-2025, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã triển khai kế hoạch mua sắm, trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho các ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường trên cả nước. Riêng tỉnh Hà Tĩnh được cấp, phát 138 xe mô tô 2 bánh nhãn hiệu Honda Wave Alpha (mỗi xã, phường 2 xe).

Hà Tĩnh được cấp, phát 138 xe mô tô 2 bánh

Ngay sau khi tiếp nhận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành dán tem, nhãn, logo đặc thù của lực lượng Dân quân tự vệ, đồng thời kiểm tra an toàn hệ thống trang bị, máy móc, hoàn tất đăng ký biển số quân sự, giấy chứng nhận đăng ký xe theo đúng quy định.

Cán bộ, nhân viên chuyên môn ngành xe, máy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra hệ thống an toàn phương tiện, dán tem nhãn, logo đặc thù Dân quân tự vệ trước khi bàn giao



Tại buổi bàn giao xe, cơ quan chuyên môn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, hướng dẫn cách sử dụng cũng như yêu cầu các đơn vị sau khi nhận phương tiện phải quản lý, khai thác hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thực sự coi đây là tài sản, phương tiện quý báu cần hết sức bảo vệ, giữ gìn, góp phần phục vụ có hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Tiến hành làm thủ tục ký nhận hệ thống giấy tờ, trang bị vật chất kèm theo

Ban tổ chức cấp phát nón bảo hiểm, vật chất kèm theo chặt chẽ đến từng phương tiện

Niềm vui của các cán bộ ban chỉ huy quân sự các xã, phường khi được trang bị phương tiện phục vụ nhiệm vụ

Sau lễ nhận xe, đại diện Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1, 2, 3 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã di chuyển các phương tiện được cấp phát về Ban Chỉ huy phòng thủ các khu vực, kiểm tra chất lượng, hệ số an toàn lần cuối trước khi bàn giao cho ban chỉ huy quân sự các xã, phường đưa vào sử dụng.

DƯƠNG QUANG - SƠN VIỆT