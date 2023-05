Hà Tĩnh hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho công dân đủ điều kiện

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, sáng tạo và đồng bộ trong triển khai thực hiện chủ trương cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn.

Đến ngày 10-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh với 13/13 đơn vị công an cấp huyện, 216/216 đơn vị công an cấp xã hoàn thành chỉ tiêu, vượt tiến độ 10 ngày so với cam kết của Giám đốc Công an tỉnh trước lãnh đạo Bộ Công an và vượt tiến độ 80 ngày so với mốc thời gian Bộ Công an giao.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chip điện tử, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, thúc đẩy các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng để người dân sớm được hưởng những tiện ích thiết thực do thẻ CCCD mới mang lại.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã công bố thư khen của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương Công an tỉnh Hà Tĩnh về thành tích hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Dịp này, ban tổ chức cũng đã công bố quyết định bàn giao 132 xe ô tô Bộ Công an trang cấp cho công an xã, thị trấn phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự cho công an các xã, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh.