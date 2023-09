Hà Tĩnh: Khen thưởng người đàn ông cứu người bị nước lũ cuốn trôi trong đêm

Chiều 27-9, ông Ngô Xuân Tân, Chủ tịch UBND xã Hương Thủy (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã biểu dương và trao tặng giấy khen cho anh Phan Văn Ngân vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ. Đồng thời, xã cũng đã làm tờ trình đề xuất lên UBND huyện Hương Khê, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xem xét tặng giấy khen về thành tích đột xuất, cứu người trong mưa lũ cho anh Phan Văn Ngân.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 26-9, trong lúc đang chèo thuyền đánh bắt cá tại khu vực sân vận động địa bàn xã Hương Thủy thì nghe tiếng kêu cứu của một người đàn ông ở ngoài khu vực bờ sông Ngàn Sâu.

Ngay lập tức anh Phan Văn Ngân đã một mình chèo thuyền ra khu vực này và phát hiện người đàn ông đang chới với giữa dòng nước cuồn cuộn, chảy xiết, sâu hàng chục mét.

Tuy nhiên, do đêm tối, trời mưa to, nhìn không rõ, chỉ nghe được tiếng kêu cứu nên anh Ngân đã hướng dẫn người đàn ông cố gắng bám níu vào cây cối dọc bờ sông để giữ không bị cuốn trôi theo dòng nước nhưng bất thành. Sau đó, anh Ngân đã chèo thuyền đuổi kịp và tiếp cận cứu sống được người bị nạn đưa vào bờ an toàn.

Người đàn ông gặp nạn được anh Ngân cứu sống là V.V.T. (49 tuổi, trú thôn Phố Cường, xã Gia Phố, huyện Hương Khê). Vào tối cùng ngày, anh T. cùng bạn đi đánh bắt chim tại khu vực bầu làng gần cầu Chợ Vạn (xã Gia Phố) thì không may bị lật chìm thuyền. Anh T. sau đó đã bị dòng nước lũ cuốn trôi xuống địa bàn thôn 1, xã Hương Thủy.