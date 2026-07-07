Bắt 2 đối tượng mua, bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân

Ngày 7-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng mua, bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Phùng Xuân Đường, đối tượng cầm đầu. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An, phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội Facebook và hội, nhóm kín trên nền tảng Telegram.

Các đối tượng đăng tải bài viết có nội dung mua, bán trái phép thông tin cá nhân; thu thập nguồn dữ liệu cá nhân, sau đó sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ tập hợp, chỉnh sửa lại để bán cho những người có nhu cầu để thu lợi bất chính.

Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng giao dịch toàn bộ qua các ví tiền ảo và tài khoản ngân hàng không chính chủ; liên lạc, trao đổi mua bán thông qua nền tảng Telegram; thường xuyên di chuyển, thay đổi địa bàn cư trú...

Qua điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt, triệu tập Phùng Xuân Đường (sinh năm 1980, trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ), là đối tượng cầm đầu và N.V.D. (sinh năm 2005, trú tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) để làm rõ nội dung liên quan đến hành vi “Mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân”.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Tại cơ quan công an, Phùng Xuân Đường và N.V.D. khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an thu giữ 2 CPU, 2 laptop và 4 điện thoại di động; hơn 72,4 GB dữ liệu chứa hơn 50 triệu thông tin cá nhân trên địa bàn cả nước.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã thu thập, mua bán hàng triệu dữ liệu có giá trị của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và dữ liệu của lãnh đạo doanh nghiệp một số tỉnh thành trên cả nước… Hành vi mua bán dữ liệu cá nhân này còn có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Từ tháng 6-2025 đến nay, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng từ việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.

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DƯƠNG QUANG