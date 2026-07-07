Khởi tố 12 bị can trong vụ lừa đảo gần 900 tỷ đồng hợp đồng kỳ nghỉ

Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can trong vụ lừa đảo xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Bước đầu, cơ quan công an xác định, đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ.

Ngày 7-7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố và bắt tạm giam 12 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, qua rà soát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, lực lượng chức năng phát hiện Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc tư vấn, ký kết hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng. Cơ quan công an đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở của doanh nghiệp tại phường Xuân Hòa, phường Tân Sơn Nhất và phường Bến Thành.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng trong đường dây này tổ chức hoạt động khép kín từ tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn ký hợp đồng đến đưa ra các thông tin gian dối để dụ khách hàng tiếp tục đầu tư, qua đó ký gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ và chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Cơ quan điều tra đã phong tỏa, ngăn chặn giao dịch đối với các tài sản liên quan trị giá khoảng 130 tỷ đồng để phục vụ điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Trong số các bị can bị khởi tố, Nguyễn Danh Thành được xác định là chủ mưu, chỉ đạo hoạt động bán hàng tại TPHCM. Đinh Sơn Hải giữ vai trò Giám đốc kinh doanh, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh.

Hội thảo kỳ nghỉ do các đối tượng tổ chức

PC03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc có phương thức bị lôi kéo tương tự chủ động liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ công tác xử lý và thu hồi tài sản.

MẠNH THẮNG