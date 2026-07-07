Bắt nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân TP Hà Nội

Bị can Nguyễn Đăng Phong (giữa). Ảnh: VKSNDTC

Ngày 7-7, đại diện Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đăng Phong, để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình xét xử sơ thẩm một vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", Nguyễn Đăng Phong với vai trò thẩm phán - chủ tọa phiên tòa, đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao.

Hành vi trên dẫn đến việc xác định số tiền đánh bạc bị chênh lệch hơn 89 tỷ đồng. Khi xét xử, ông Phong cũng không tuyên tịch thu số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo; đồng thời tuyên trả cho các bị cáo nhiều vật chứng không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.

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