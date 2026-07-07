Pháp luật

Mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ sát hại bạn trai kém 11 tuổi

SGGPO

Ngày 7-7, TAND TPHCM xét xử trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Phạm Thủy Nhi (42 tuổi, ngụ TPHCM) 8 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8-2024, thông qua mạng xã hội, bị cáo Nhi có quan hệ tình cảm với ông H.V.T. (kém bị cáo 11 tuổi). Sau một thời gian quen biết, Nhi phát hiện ông T. còn quen nhiều người con gái khác nên cả hai xảy ra mâu thuẫn và chia tay.

Phiên xét xử trực tuyến bị cáo Phạm Thủy Nhi. Ảnh chụp màn hình.jpg
Phiên xét xử trực tuyến bị cáo Phạm Thủy Nhi. Ảnh chụp màn hình

Khoảng tháng 6-2025, Nhi và ông T. quay lại với nhau và hẹn đến một khách sạn tại phường Thông Tây Hội, TPHCM. Tại đây, Nhi phát hiện ông T. vẫn còn nhắn tin liên lạc với người phụ nữ khác nên nảy sinh ý định giết ông T. rồi tự tử.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 14-8-2025, bị cáo Nhi tiếp tục rủ ông T. đến một khách sạn trên địa bàn phường Thông Tây Hội, TPHCM.

Tại khách sạn, Nhi yêu cầu ông T. cho xem tin nhắn trong điện thoại nhưng ông T. không đồng ý. Khi thấy ông T. xóa một số tin nhắn trong Zalo, bị cáo Nhi đã dùng dao cắt vào cổ ông T..

Ông T. dùng chăn của khách sạn để bịt vết thương và nói Nhi gọi xe cấp cứu nhưng bị cáo không đồng ý. Sau đó, ông T. liền gọi điện cho em trai kể lại sự việc để trình báo công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, đưa ông T. đi cấp cứu và mời đối tượng Nhi về trụ sở làm việc.

Theo kết luận giám định, ông T. bị thương tích 6% và không yêu cầu bồi thường.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Nhi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

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SONG MAI

Từ khóa

Giết người Điều tra vụ giết người giết người tình TPHCM

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