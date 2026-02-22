Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Lễ phát động được tổ chức đồng loạt ở 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội và kết nối trực tuyến 4 điểm cầu: điểm cầu chính là khuôn viên dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; Trung đoàn Bộ binh 692 thuộc Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô (xã Đoài Phương); trụ sở Công an phường Hà Đông; xã Đông Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, 66 năm thực hiện Tết trồng cây theo lời dạy của Bác Hồ, đất nước Việt Nam đã đổi thay rõ rệt. Nhiều đồi núi trọc được phủ xanh, nhiều cánh rừng được phục hồi, làng quê, đô thị có thêm bóng mát. Tỷ lệ che phủ rừng tăng lên, ý thức bảo vệ môi trường dần trở thành việc làm quen thuộc của mỗi người dân.

Tết trồng cây đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, một phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước; trở thành “phong tục” đẹp mỗi độ xuân về ở mọi miền đất nước; trồng thêm một cây là gửi thêm niềm tin vào tương lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham gia trồng cây tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí Tô Lâm thư lưu ý, biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiên tai phức tạp, rừng ở nhiều nơi vẫn bị xâm hại. Vì vậy, trồng cây vẫn phải tiếp tục với quy mô rộng hơn, nhiều hơn; trồng cây phải đi đôi với chăm cây, bảo vệ rừng. Mỗi địa phương cần chọn đúng cây, trồng đúng chỗ, quản lý chặt chẽ và bền bỉ lâu dài; phải nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ. Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường, phát triển kinh tế phải gắn với giữ gìn môi trường; xây dựng đô thị hiện đại nhưng phải giữ gìn được lá phổi xanh cho nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, lễ phát động Tết trồng cây năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam - nơi lưu giữ những trang sử vẻ vang của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội phải chuyển đổi mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động thực chất; tuyệt đối không tổ chức phát động phô trương, hình thức, lãng phí, với tinh thần “trồng cây nào, sống tốt cây đó”. Mỗi cây xanh được trồng xuống phải được chăm sóc, bảo vệ, sinh trưởng và phát triển. Việc trồng cây phải đi đôi với quy hoạch, gắn liền với phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh và hiện đại; kiên quyết chống tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước và nhân dân.

Phát biểu hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Hà Nội xác định “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là hoạt động đầu xuân, mà là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; trồng cây phải gắn với quy hoạch, bảo vệ và chăm sóc; đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đô thị xanh, tăng trưởng xanh và cải thiện chất lượng không khí.

Thành phố quyết tâm kiến tạo môi trường xanh, “Rừng trong phố – phố trong rừng”, với tầm nhìn 100 năm và xa hơn. Hà Nội sẽ tập trung phủ xanh các tuyến phố, cửa ngõ, khu đô thị mới và vùng nông thôn; hình thành các vành đai sinh thái; từng bước nâng cao diện tích cây xanh bình quân đầu người; phấn đấu để mỗi người dân Thủ đô được thụ hưởng một môi trường sống trong lành, an toàn và đáng sống hơn.

Dự kiến, trong đợt đầu tiên ra quân trồng cây đầu xuân năm 2026, đến cuối tháng 3, TP Hà Nội phấn đấu trồng 80.000 đến 100.000 cây xanh các loại và trong năm 2026 sẽ trồng khoảng 400.000 cây. Trong đợt ra quân này, Bộ Quốc phòng sẽ trồng khoảng 1,2 triệu cây, Bộ Công an sẽ trồng trên 3 triệu cây các loại.

TRẦN BÌNH