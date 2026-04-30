Đổi đời nhờ dòng sữa trắng

Vùng đất Đơn Dương (Lâm Đồng) được thiên nhiên ưu đãi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với sản xuất nông nghiệp hàng hoá, nổi tiếng là vựa rau của các tỉnh phía Nam, những năm gần đây với sự xuất hiện của nghề chăn nuôi bò sữa đời sống kinh tế của người dân đã có những biến đổi rõ rệt, những dòng sữa trắng đã mang lại đời sống ấm no, khá giả cho người dân trên cao nguyên.

Nhiều gia đình tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng có nguồn thu nhập cao từ chăn nuôi bò sữa

Khi mặt trời còn chưa kịp lên khỏi rặng đồi xa, vợ chồng chị Ka Sơn (thôn D’Ron, xã Đơn Dương) đã có mặt trong chuồng bò. Đôi bàn tay quen việc thoăn thoắt chuẩn bị thức ăn, kiểm tra từng con bò trước giờ vắt sữa. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt sạm nắng nhưng ánh mắt chị ánh lên niềm vui bình dị.

“Nuôi bò sữa vất vả nhưng vui, ngày nào cũng có việc để làm, có đồng ra đồng vào”, chị Ka Sơn nói, giọng nhẹ như gió sớm. Ngày trước, gia đình chị chủ yếu sống nhờ mấy sào rau. Mùa thuận thì đủ ăn, mùa thất thì chắt chiu từng khoản nhỏ. Từ khi mạnh dạn nuôi bò sữa, cuộc sống dần đổi khác. Những dòng sữa trắng mỗi ngày không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn vun đắp cho những ước mơ rất đỗi đời thường, mái nhà vững chãi hơn, con cái được đến trường đầy đủ, bữa cơm gia đình thêm ấm no.

Hiện nay, đàn bò nhà chị duy trì 26 con, trong đó 11 con đang cho sữa, sản lượng những ngày cao điểm đạt khoảng 300 kg/ngày. Với giá thu mua khoảng 16.200 đồng/lít, sau khi trừ chi phí, mỗi tuần gia đình chị có nguồn thu ổn định gần 10 triệu đồng.

Để có được thành quả như ngày hôm nay, chị Ka Sơn cũng như nhiều hộ dân tại thôn D’Ron đã được ông Ka Uk, Trưởng thôn D’Ròn, một trong những người đầu tiên đưa bò sữa về đây hướng dẫn cách nuôi, chia sẻ kinh nghiệm.

Ngồi trước hiên, ông hồi tưởng lại hơn 20 năm trước khi nghề nuôi bò sữa còn xa lạ với bà con. Khi ấy, ông vừa làm vừa học, tự mày mò từng chút một, không có nhiều hỗ trợ, càng không có kinh nghiệm sẵn có.

“Phải có người làm trước thì bà con mới tin mà làm theo”, ông Ka Uk nói, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn. Từ vài hộ tiên phong, đến nay thôn D’Ròn đã có hơn 50 hộ nuôi bò sữa. Không chỉ tăng về số lượng, cách làm cũng thay đổi rõ rệt.

Nghề nuôi bò sữa đã gắn bó với vùng đất này từ nhiều năm trước, như một phần máu thịt của người dân nơi đây. Từ vài hộ nuôi nhỏ lẻ, giờ đây cả vùng đã trở thành một trong những nơi chăn nuôi bò sữa lớn nhất tỉnh Lâm Đồng. Các hộ dân dần hướng tới cách làm ngày càng bài bản, chuyên nghiệp và tính toán dài hạn hơn.

Theo ông Trần Hùng Dũng, Chủ tịch UBND xã Đơn Dương, địa phương đã làm việc với các doanh nghiệp thu mua, chế biến các sản phẩm từ sữa tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp với người dân, góp phần ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương”.

Theo ông Nguyễn Tiến Mười, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đơn Dương, hiện địa phương có tổng đàn bò sữa hơn 16.000 con (chiếm hơn 60% toàn tỉnh Lâm Đồng), trong đó trên 11.000 con thu hút hơn 500 hộ tham gia chăn nuôi, số còn lại của 3 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm sữa. Từ chăn nuôi nhỏ lẻ, nhiều hộ đã phát triển lên mô hình trang trại gia đình, từng bước ứng dụng cơ giới hóa, nâng cao năng suất và chất lượng sữa.

ĐOÀN KIÊN