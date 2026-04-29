Đề xuất cơ chế đột phá để thu hút các nguồn lực đầu tư hạ tầng

Chiều 29-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp với Bộ Xây dựng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng trước hết cần tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, kịp thời tháo gỡ "điểm nghẽn", giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Về công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu bộ khẩn trương rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn toàn quốc, bảo đảm tối ưu việc sắp xếp không gian phát triển phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%.

Bộ Xây dựng tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp; kiểm soát hợp lý các phân khúc; điều phối chung, tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư; hoàn thành mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trước năm 2030; rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư, kiểm soát bảo đảm đúng đối tượng người mua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, trong bối cảnh tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 3,8 triệu tỷ đồng cho cả nhiệm kỳ nhưng đầu tư công chỉ khoảng 20-22%, trong khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế rất cao, Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cần nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất cơ chế đột phá để thu hút các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước cho đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông. Trong đó, nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu Chính phủ của các công trình, dự án cho các nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài nắm giữ với thời hạn dài, từ 15 đến 30 năm.

Thủ tướng yêu cầu bộ tập trung nguồn lực đầu tư các tuyến cao tốc, tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai thi công 18 dự án đường bộ cao tốc đang thi công với 1.252km; tập trung chỉ đạo, có kế hoạch cụ thể triển khai các dự án đường sắt như: dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội – Đồng Đăng, các tuyến đường sắt tại Hà Nội, TPHCM…. Song song đó, bộ tập trung hoàn thành, không để chậm tiến độ, đưa vào khai thác sân bay Long Thành, Gia Bình và các dự án cảng hàng không khác; các dự án cảng biển, đường thủy nội địa…

LÂM NGUYÊN