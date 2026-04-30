Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Việt Nam vẫn được dự báo là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh của châu Á. Các dự án lớn tiếp tục được ký kết, khuôn khổ hợp tác mới được thiết lập, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư và các chính phủ nước ngoài vào triển vọng dài hạn của Việt Nam.

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1-2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm 2025 (quý 1-2025 tăng 7,07%). Mới đây nhất, Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (gồm ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), gọi tắt là AMRO, cũng ra thông cáo báo chí về triển vọng kinh tế Việt Nam, trong đó khẳng định kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Bến cảng tại khu vực Cái Mép - Thị Vải. ẢNH: PHÚ NGÂN

Theo AMRO, nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể bất chấp những bất ổn toàn cầu kéo dài. Tăng trưởng được củng cố nhờ ngành sản xuất định hướng xuất khẩu mạnh, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bền vững và nhu cầu nội địa ổn định. Chuyên gia kinh tế chính Anthony Tan của AMRO nhận định: “Nhu cầu trong nước dự báo vẫn sẽ ổn định, được hỗ trợ bởi các chính sách đang được triển khai, bao gồm gia hạn giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng công cộng theo kế hoạch”.

Trước đó, trong Báo cáo cập nhật kinh tế khu vực công bố đầu tháng 4, Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá Việt Nam là một điển hình về khả năng thích ứng và biến thách thức thành cơ hội để thúc đẩy cải cách nội tại. WB dự báo mức tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2026 và 2027 là mức tăng trưởng thuộc diện cao nhất trong Đông Á - Thái Bình Dương.

Ông Aaditya Mattoo, Giám đốc Nghiên cứu của WB, nhận định, trong khi một số quốc gia thuộc khu vực có dấu hiệu chững lại hoặc rơi vào tình trạng mất đà cải cách, thì Việt Nam lại nổi lên như một ví dụ tiêu biểu về việc chủ động cải cách để ứng phó với thách thức.

Năm 2026, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 của Việt Nam, các tổ chức quốc tế nhấn mạnh việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng và kiên định với các cải cách nền tảng sẽ là yếu tố then chốt để chuyển hóa các đánh giá tích cực thành kết quả thực chất, qua đó định hình một chu kỳ phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.

Đa số chuyên gia quốc tế cho rằng việc duy trì tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo sẽ là thách thức, song không phải là không thể, nếu các động lực tăng trưởng hiện hữu tiếp tục được củng cố và nâng cấp.

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Gurrier: Lòng tin ngày càng được củng cố mạnh mẽ Tôi rất ấn tượng với những cải cách ở Việt Nam để bước vào kỷ nguyên mới, từ việc tinh gọn, sắp xếp đơn vị hành chính, đến các nghị quyết trụ cột về kinh tế tư nhân, cải cách luật pháp... Lòng tin của các đối tác nước ngoài với Việt Nam ngày càng được củng cố mạnh mẽ. Đặc biệt với việc Đại hội Đảng lần thứ XIV xác định các ưu tiên của Việt Nam, các đối tác tin rằng đó sẽ là nền tảng để điều chỉnh các nỗ lực hợp tác với Việt Nam về lâu dài. Chúng tôi tiếp tục đồng hành, hỗ trợ mục tiêu của Việt Nam trên con đường trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet: Việt Nam là một nền kinh tế năng động Trong vòng 40 năm kể từ khi khởi xướng công cuộc Đổi Mới năm 1986, Việt Nam đã chuyển mình sâu rộng về kinh tế, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đa dạng hóa các mối quan hệ đối tác quốc tế. Ngày nay, kết quả đã rõ ràng: Việt Nam là một nền kinh tế năng động, hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu và là đối tác trung tâm trong ASEAN. Pháp tiếp tục hỗ trợ quỹ đạo này thông qua hợp tác kinh tế, học thuật, khoa học và thể chế.

KHÁNH MINH - TRẦN MỸ