TPHCM kiểm soát chặt tàu cá, hướng tới gỡ “thẻ vàng” IUU

Chiều 29-4, UBND TPHCM tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại cuộc họp

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, đến ngày 24-4-2026, TPHCM có 4.445 tàu cá, 100% đã được đăng ký và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Trong đó, 4.270 tàu (96,06%) được cấp phép khai thác; 175 tàu không đủ điều kiện đã được quản lý chặt tại địa phương.

Hiện còn 398 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động do hết hạn đăng kiểm, an toàn thực phẩm hoặc chưa lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS). Các địa phương đã lắp đặt thiết bị GPS để theo dõi, ngăn chặn tàu vi phạm.

Công tác kiểm soát tàu cá xuất - nhập bến được thực hiện nghiêm qua hệ thống eCDT, đảm bảo tàu không đủ điều kiện không ra khơi. Đồng thời, hoạt động tàu cá trên biển được giám sát 24/7 qua hệ thống VMS.

Về truy xuất nguồn gốc, từ năm 2024 đến nay, TPHCM đã cấp 317 giấy xác nhận với sản lượng hơn 5.166 tấn; 1.380 giấy chứng nhận với hơn 13.584 tấn và 1.243 giấy biên nhận với 5.872 tấn thủy sản khai thác.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; vi phạm về giám sát hành trình giảm mạnh.

Giai đoạn 2024–2025, TPHCM ghi nhận 1.365 tàu vi phạm liên quan đến giám sát hành trình và đã xử lý nghiêm; đồng thời hoàn tất xét xử 9/9 vụ án liên quan đến khai thác IUU.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như tàu đã xóa đăng ký nhưng phát sinh nhu cầu khôi phục; khu vực Cần Giờ chưa có cảng cá nên việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc và xác nhận hải sản khai thác điện tử (eCDT) còn hạn chế; một số tàu hoạt động ngoài địa bàn gây khó khăn trong xử lý vi phạm.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải nêu kiến nghị tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương trong công tác chống khai thác IUU thời gian qua. Với quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU, lãnh đạo TPHCM yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm.

Phải kiểm soát chặt chẽ toàn bộ hoạt động khai thác, không để phát sinh vi phạm, góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” IUU” Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh

Cụ thể, các sở, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm các giải pháp theo Công điện 34/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch khắc phục khuyến nghị của EC; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân, doanh nghiệp về khai thác thủy sản bền vững.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương hoàn thiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và triển khai nhật ký khai thác điện tử (eLogbook).

Đối với tàu cá đã xóa đăng ký nhưng đề nghị khôi phục, cần kiểm tra thực tế, chỉ phục hồi khi đảm bảo đúng hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện phải quản lý chặt, không cho ra khơi.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp nghiên cứu đề xuất mở cảng cá tại Cần Giờ (nếu đủ điều kiện), đồng thời tiếp tục kiến nghị cấp tài khoản cho các trạm biên phòng để triển khai quản lý đồng bộ.

Với tình trạng tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài, lãnh đạo TPHCM yêu cầu tăng cường phối hợp với các địa phương để kiểm soát chặt tàu cá hoạt động ngoài địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là liên quan thiết bị VMS.

Đối với các tàu mất kết nối giám sát hành trình, phải khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm; đồng thời rà soát, hoàn thiện quy trình quản lý tàu cá không đủ điều kiện, đảm bảo không để tàu ra khơi khi chưa đủ điều kiện.

THÀNH HUY